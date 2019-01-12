حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2019

أحداث سياسية وعامة

1493 - آخر يوم في المهلة الممنوحة لليهود كي يغادروا جزيرة صقلية الإيطالية.

1684 - ملك فرنسا لويس الرابع عشر يتزوج من مدام دو مانتينون.

1755 - الإمبراطورة إليزابيث إمبراطورة روسيا تفتتح أول جامعة في بلادها وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ

1773 - تأسيس أول متحف للعموم في الولايات المتحدة في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

1806 - فرنسا تنسحب من فيينا.

1809 - البريطانيون مع البرتغال والبرازيل انتزعوا غويانا الفرنسية من فرنسا.

1816 - فرنسا تحكم بنفي عائلة نابليون بونابرت إلى جزيرة سانت هيلينا، وذلك بعد هزيمته أمام الإنجليز في معركة واترلو عام 1815.

1872 - تتويج يوحنس الرابع إمبراطورا على إثيوبيا في أكسوم في أول تتويج امبراطوري في تلك المدينة خلال 200 سنة.

1879 - القوات البريطانية تجتاح بلاد الزولو في جنوب أفريقيا بقيادة الفريق "تشيلمسفورد" وذلك ردًا على حرب الزولو ضد الاستعمار.

1907 - المملكة المتحدة تمنح مستعمرة الترانسفال السابقة في جنوب أفريقيا سلطة حكومية مسؤولة.

1908 – إرسال أول رسالة إذاعية لمسافات طويلة من برج ايفل.

1915 - مجلس النواب الأمريكي يرفض مشروعًا لمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.

1924 - إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.

1937 - فرنسا تصدر قرارًا بحل حزب الاتحاد الوطني لمسلمي شمالي أفريقيا الذي كان يتولى زعامته مصالي الحاج ذو الميول الشيوعية.

1944 - انسحاب القوات الألمانية النازية عن مدينة لينينغراد بعد حصار دام سنتين.

1944 - انعقاد مؤتمر بين رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ورئيس الحكومة الفرنسية المؤقتة شارل ديغول في مراكش بالمغرب استمر ليومين وذلك لمناقشة تطورات الحرب العالمية الثانية.

1945 - زلزال في ميكاوا باليابان بقوة 7.1 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 1900 شخص.

1948 - إدارة الانتداب البريطانية تسرح 3200 مجند فلسطيني من عناصر قوات الحدود.

1948 - مهاتما غاندي يبدأ صيامه الأخير من أجل السلام.

1948 - افتتاح أول محل سوبر ماركت في المملكة المتحدة.

1950 - الاتحاد السوفيتي يستأنف أحكام الإعدام في قضايا الخيانة العظمى والتجسس والتخريب لصالح العدو.

1950 - تعيين طه حسين وزيرًا للمعارف.

1952 - جامعة تينيسي الأمريكية تقبل أول طالب أسود بعد تاريخ طويل من الفصل العنصري في الولايات المتحدة.

1953 - جمال عبد الناصر يصدر قرارًا بحل جمعية الإخوان المسلمين.

1953 - اعتقال تسعة فيزيائيين يهود في موسكو بتهمة القيام بأنشطة إرهابية.

1954 - ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية تفتتح البرلمان النيوزيلندي.

1961 - دخول ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية حيز التطبيق.

1964 - عبيد كرومي يقوم بانقلاب ضد السلطان جمشيد بن عبد الله في سلطنة زنجبار.

1970 - انتهاء الحرب البيافارية في نيجيريا بهزيمة جمهورية بيافرا الواقعة شرقًا بعد يوم واحد من هروب مؤسسها أوجوكوو.

1974 - إعلان الوحدة بين تونس وليبيا ووافق بموجبها العقيد معمر القذافي على التنازل عن الرئاسة لصالح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ولكنها لم تدم 24 ساعة، وكان مقررًا أن تحمل الدولة الوليدة اسم الجمهورية العربية الإسلامية.

1976 - مجلس الأمن الدولي يصوت بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوت واحد لصالح السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور جلساته.

1977 - مظاهرات ضد فرنسا في إسرائيل بعد قيامها بإطلاق سراح محمد داود عودة / أبو داود المتهم بالمسؤولية عن مقتل رياضيين إسرائيليين في دورة ميونيخ للألعاب الأولمبية عام 1972.

1984 - إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر.

1988 - لجنة دراسات إستراتيجية أمريكية تقدم تقريرًا مفصلًا للرئيس رونالد ريغان يشدد على ضرورة تعزيز سياسة التسلح الأمريكي / الأوروبي المشترك.

1989 - زائير تطرد عيدي أمين رئيس أوغندا.

1990 - رومانيا تحظر الحزب الشيوعي، لتكون أول دولة من دول حلف وارسو تفعل ذلك مع انهيار الكتلة الشرقية.

1991 - الكونغرس الأمريكي يصوت على قرار مُحاربة العراق لأجل تحرير دولة الكويت.

1992 - مجلس الأمن الأعلى يتسلم مقاليد السلطة في الجزائر بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ الساحق في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في الجزائر.

1994 - اعتقال ابنه مالكوم إكس الزعيم الأسود السابق لحركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة وإتهامها بتدبير اغتيال الزعيم الحالي للجماعة لويس فرقان.

1995 - بدء محاكمة لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل الأمريكي السابق أو جاي سيمبسون بتهمة قتل زوجته السابقة وعشيقها.

1995 - زلزال عنيف في كوبي في اليابان يقتل 5092 شخصًا.

1996 - وصول القوات الروسية إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في تطبيق اتفاق دايتون للسلام.

1998 - الموظفة السابقة في البيت الأبيض ليندا تريب تسلم المحقق الأمريكي المستقل كينيث ستار تسجيلات محادثات هاتفية مع زميلتها مونيكا لوينسكي التي تروي فيها تفاصيل علاقة حميمة مع الرئيس بيل كلينتون، لتشعل بذلك ما أصبح يعرف بفضيحة مونيكا غيت.

2000 - النيابة العامة الإسرائيلية توجه لائحة إتهام ضد إسرائيلي عمره 39 عامًا من مستوطني القدس الغربية هدد بقتل رئيس الحكومة إيهود باراك حالما يجده أو يلتقي به.

2009 - مجلس حقوق الإنسان يقرر إنشاء بعثة تقصي حقائق للتحقيق في دعاوى ارتكاب مخالفات للقانون الدولي الإنساني قبل وبعد حرب غزة.

2010 - اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود محمدي بإنفجار استهدف منزله.

2010 - زلزال في هايتي بلغ قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

2011 - استقالة 11 وزيرًا من الحكومة اللبنانية يمثلون تكتل الإصلاح والتغيير وحزب الله وحركة أمل ووزير محسوب على رئيس الجمهورية يؤدي إلى فقدان الحكومة لشرعيتها الدستورية واعتبارها مستقيلة.

2011 - رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح يزور العراق في أول زيارة لرئيس حكومة كويتي للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

2015 - اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة كرة الفيفا الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ضمن حفل توزيع جوائز الفيفا 2014.

2016 - تفجير قوي داخل ميدان السلطان أحمد في إسطنبول يسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 15 آخرين.

2016 - توقيف زورقين حربيين للبحارة الأمريكيين بواسطة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بعد دخولهما غير المشروع إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

مواليد

1751 - فرديناندو الأول، ملك مملكة الصقليتان.

1810 - فرديناندو الثاني، ملك مملكة الصقليتان.

1893 - هيرمان غورينغ، مؤسس البوليس السري الألماني / جيستابو في عهد أدولف هتلر.

1899 - بول مولر، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1948.

1933 - كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصري.

1936 - إميل لحود، رئيس جمهورية لبناني.

1948 - عزيز الدويك، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وفيات

1519 - مكسمليان الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1834 - ويليام غرنفيل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1946 - صفية زغلول، زوجة الزعيم سعد زغلول.