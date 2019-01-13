حدث في مثل هذا اليوم January 13, 2019

أحداث سياسية وعامة

532 - اندلاع أعمال شغب نيكا في القسطنطينية.

1559 - تنصيب الملكة إليزابيث الأولى ملكة على بريطانيا في كنيسة ويستمنسر في لندن.

1610 - جاليليو جاليلي يكتشف القمر الرابع لكوكب المشتري باستخدام المنظار وذلك بعد 6 أيام من اكتشافه الأقمار الثلاثة الأولى.

1785 - صدور العدد الأول من صحيفة ذي تايمز اللندنية على يد الصحفي البريطاني جون وولتر، وكانت تحت اسم "ديلي يونيفيرسال ريجستر"، إلا أنها سمت بالتايمز بعام 1788.

1794 - الكونغرس الأمريكي يغير علم الولايات المتحدة ويجعله مكونًا من 15 نجمة و15 خطًا.

1822 - استقلال اليونان.

1840 - السفينة لكسنغتون تحترق وتغرق بعيدًا عن ساحل لونغ آيلند بأربعة أميال وتخلف خسارة 197 أرواح.

1893 - تشكيل حزب العمال المستقل في بريطانيا.

1894 - القوات الحكومة تسحق ثورة في صقلية بإيطاليا.

1908 - الفرنسي هنري فارمان يصبح أول طيار في أوروبا يقوم بجولة قصيرة بمسافة كيلومتر واحد بالطائرة ويعود إلى النقطة التي انطلق منها.

1915 -

اللورد الأول في الأدميرالية البحرية البريطانية ونستون تشرشل يعرض خطته للهجوم على مضيق الدردنيل العثماني في الحرب العالمية الأولى.

زلزال في أفيتسانو بإيطاليا بقوة 7.5 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل أكثر من 29000 شخص، وهو أحد أخطر زلازل العالم.

1930 - ظهور سلسلة الأفلام الكارتونية ميكي ماوس لأول مرة.

1943 -

رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يصل إلى الدار البيضاء في المغرب في إطار تحركاته خلال الحرب العالمية الثانية.

الزعيم الألماني أدولف هتلر يعلن الحرب الشاملة على الحلفاء.

1953 - إعلان الدستور في يوغوسلافيا واختيار المارشال جوزيف بروز تيتو رئيسًا لها.

1958 - 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية.

1966 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يختار روبرت ويفر أول مرشح أسود في تاريخ الولايات المتحدة لدخول فريقه الرئاسي.

1966 - الولايات المتحدة تجري تجربة نووية في موقع اختبار بصحراء نيفادا.

1967 - انقلاب عسكري في توغو يؤدي إلى إلغاء الأحزاب السياسية.

1989 - فيروس حاسوب باسم "الجمعة 13" يضرب مئات من أجهزة حاسوب في كل أنحاء المملكة المتحدة.

2001 - زلزال في السلفادور بقوة 7.7 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 844 شخص وإصابة 4723، وتحطم 108226 بيت وتضرر أكثر من 150000 بناية.

2014 - لاعب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، يفوز بكرة الفيفا الذهبية 2013 للمرة الثانية في تاريخه.

2016 - انتخاب البرلمانية خديجة عريب لتولي منصب رئاسة البرلمان الهولندي، لتصبح أول عربية ومسلمة في هذا المنصب.

مواليد

1864 - فلهلم فيين، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911.

1900 - حسين رياض، ممثل مصري.

1910 - شوقي ضيف، أديب وعالم لغوي مصري.

1918 - روحيه خالد، ممثلة مصرية.

1920 - منير مراد، ملحن مصري.

1927 - سيدني برانر، عالم أحياء جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2002.

1983 - عمران خان، ممثل هندي.

وفيات

888 - شارل الثالث، ملك الفرنجة وحاكم الإمبراطورية الكارولنجية.

1906 - ألكساندر بوبوف، فيزيائي روسي.

1923 - ألكسندر ريبو، رئيس وزراء فرنسا.

1928 - توماس هاردي، روائي وشاعر إنجليزي.

1941 - جيمس جويس، كاتب وشاعر أيرلندي.

1986 - عبد الفتاح إسماعيل، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

1995 - عبد الصاحب الدجيلي، كاتب وشاعر عراقي.

1997 - مديحة كامل، ممثلة مصرية.

2009 - منصور الرحباني، موسيقي لبناني.