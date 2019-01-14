حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2019

أحداث سياسية وعامة

1301 - انتهاء حكم سلالة أرباد بوفاة أندرو الثالث ملك المجر.

1539 - إسبانيا تعلن سيطرتها على جزيرة كوبا.

1724 ـ فيليب الخامس ملك إسبانيا يتنازل عن العرش.

1794 - الجراح الأمريكي جيسي بينيت يجري أول عملية ولادة قيصرية في أميركا بنجاح.

1814 - انفصال الدنمارك عن النرويج.

1858 - نجاة نابليون الثالث من محاولة اغتيال.

1929 - ملك أفغانستان أمان الله خان يتنازل عن العرش.

1952 - إعادة انتخاب جوزيف بروز تيتو رئيسًا للجمهورية اليوغسلافية.

1980 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يطالب بانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان.

1996 - انتخاب جورج سامبايو رئيسًا للبرتغال.

2000 - اتحاد الكتاب العرب يعلن اختياره لأفضل مائة رواية عربية في القرن العشرين.

2005 - هبوط المسبار هيغنز على تيتان قمر كوكب زحل.

2015 - استقالة الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو من منصبه.

2016 - مُنظمة الصحَّة العالميَّة تُعلن اندثار وباء إيبولا في غرب أفريقيا بعد أن حصد أكثر من 11,000 نسمة.

2017 - وفاة حوالي 25 شخصًا غرقًا إثر انقلاب قارب في نهر الغانج بمدينة باتنا الهندية.

مواليد

1861 - محمد السادس، آخر سلاطين العثمانيين

1934 - محمد العروسي، مغني مغربي.

1944 - محمد نجم، ممثل مصري.

1947 - صبري عبد المنعم، ممثل مصري.

1966 - هناء نصور، ممثلة سورية.

1967 - حسان حطاب، أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.

1969 - جيسن بيتمان، ممثل أمريكي.

1971 - أنتونيوس نيكوبوليدس، لاعب كرة قدم يوناني.

1973 - إيناس مكي، ممثلة جزائرية تعمل في مصر.

1977 - عبد العزيز الغنيم، ممثل سعودي.

1977 -ناصر العثمان، لاعب كرة قدم كويتي.

1986 - محمد الحملي، ممثل كويتي.

1994 - كاي، مغني كوري.

وفيات

1301 - وفاة أندرو الثالث ملك المجر وانتهاء حكم سلالة أرباد.

1867 - جان أوغست دومينيك آنغر، رسام فرنسي.

1905 - إرنست كارل آب، عالم فيزياء ألماني.

1972 - فريدريك التاسع، ملك الدنمارك.

1977 - أنطوني إيدن، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1978 - كورت غودل، عالم رياضيات نمساوي.

1980 - تاداو ناغاهاما، مخرج ومؤلف ياباني.

1984 - سعد حداد، عسكري لبناني ومؤسس جيش لبنان الجنوبي.

1991 - صلاح خلف (أبو إياد)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

2006 - شيلي وينترز، ممثلة أمريكية.