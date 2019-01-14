- أستراليا تكشر أنيابها ضد وكلاء الهجرة الفاسدين
- "القمصان الخضر" يهدّدون الإستقرار ... والقمة
- "لوبي" ماروني لإستعجال التأليف... ونتنياهو يتوعّد إيران و"الحزب"
- «القوات» و«المستقبل»... محكومان بالتسوية مع الأسد؟
- الرواية الكاملة لـ«إنتفاضة» بري
- لبنان يقترب من «الإشتباك الكبير»!
- «عندما تتراجع واشنطن.. تحلّ الفوضى»
- دولةٌ تُصرّفُ أعمالَها
- شرط وحيد للقاء الموارنة
- بكتيريا الأمعاء تنبئ بعمرك الحقيقي
- ليبيا تمتنع عن المشاركة في القمة... واجتماع بعبدا يحتوي «عاصفة الدَّين»
- ليبيا خارج القمة الاقتصادية
- هيل في بيروت: أمر عمليات بعزل حزب الله؟
- إعادة هيكلة الدين... حتمية!
- الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى وصفة البنك الدولي
- إقليم منكوب وزحمة حروب وأطباء
- هيل يدعو لبنان إلى مؤتمر بولندا لمواجهة إيران ويبدي تشددا حيال دور "حزب الله" على الحدود
- توقعات الأبراج ليوم January 14, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2019
- هيل: «حزب الله» يهدّد استقرار لبنان والمنطقة
- «بروفة» ميدانية للجنة تنظيم القمة من المطار إلى المقر
- المطران سمير مظلوم: بكركي غاضبة من السياسيين التاركين مستقبل البلاد يغرق في المجهول
- الحذر المغربي.. والأزمة الجزائرية
- وزير الخارجيّة الفِرنسيّ لم يُجافِ الحَقيقة عِندَما أكَّد أنّ “صفقة القرن” لم تَعُد مَطروحَةً الآن.. “صفقة وارسو” تتقدَّم عليها والتُّحالُف السُّنِّيّ العَربيّ رأسُ حِربَتَها.. لَماذا سنَحتفِل بفَشَلِها مِثْلَما احتَفلنا بانْهيارِ مَنظومَة “أصدقاء سورية” ومَشروعِها العُدوانيّ الأمِريكيّ؟
- حرب إسرائيل في سوريا.. لأول مرة كشف الضربات الموجعة لإيران
- شاهد على العصر- جوني عبده: "صبرا وشاتيلا" محاولة لتصفية الوجود الفلسطيني بلبنان ج19
- باسيل أكثر سوريةً من برّي "المشبوه" عند الأسد
- إسرائيل تعلن العثور على "آخر أنفاق حزب الله"
- الاستعدادات للقمة رد ضمني على بري.. الاجتماع الماروني يعكس هواجس انقلابية
- مستشارة عون السابقة تتهمه بالفساد والسرقة والتآمر على حزب الله!
- دراسة ألمانية تكشف ما يفعله الصيام في الجسم من أعاجيب
- "البَشْعة" طريقة بدو مصريين لكشف الكذابين
- خطف الأطفال في أميركا.. الأرقام تنافي ما يظهره الإعلام
- كأس آسيا 2019: العراق يرافق إيران إلى دور الـ16
- كأس آسيا 2019: السعودية إلى دور الـ16 بفوز مقنع على لبنان
- قصف إسرائيلي على موقعين لحماس ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 13, 2019
- لبنان المأزوم «يقاوِم الجاذبية» معانِداً... السقوط
- زيادة كبيرة في وتيرة إلغاء تأشيرات السودانيين بأستراليا عام 2018
- اختلف الخطاب ولم تختلف السياسة
- الجامعة العربية: قمة بيروت في موعدها.. ولن تناقش قضايا سياسية
- قراءة في تعقيدات الوضع الحكومي في لبنان
- لِماذا نتَوقَّع نتائِج عكسيّة للغارات الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية؟ وما عُلاقَة هذا القَصف بجَولةِ بومبيو العَربيّة الخليجيّة؟ وكيفَ نَشعُر بالأسَف لفَرح بَعض العَرب بهَذهِ الغارات؟ وهَل ستَنْجَح “مَنظومَة بولندا” الجَديدة فيما فَشِلَت فيه منظومة “أصدقاء سورية” الأكبَر والأضْخَم.. إليْكُم الإجابَة
- مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل خسائره
- "السترات الصفراء" تشعل شوارع فرنسا والشرطة تعتقل مئة متظاهر
- شاهد على العصر جوني عبده ج18
- العالم يرخي لحيته لنتائج الميدان السوري وعارية الشمال السوري تمارس البغاء السياسي والمنطقة نحو نظام حكم مركب ومعقّد قاعدة روسية على شاطىء البحر الأحمر
- شاهد على العصر-جوني عبده ج17
- عاصفة بري- الأسد ورياح الجنوب تضربان قمة بيروت
اخترنا لكم
-
مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل ...الكاتب:
-
"جسد للبيع".. هكذا حوّلت الدعاية الفتاة إلى ...الكاتب:
-
في مصر، هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك ...الكاتب:
-
يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟ ...الكاتب:
-
صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام ...الكاتب:
-
لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل ...الكاتب:
-
حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار ...الكاتب:
-
بعد ذبح السائحتين.. جريمة بشعة أخرى تقسم ...الكاتب:
-
لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية ...الكاتب:
-
فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ...الكاتب:
-
فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل ...الكاتب:
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2019
أحداث سياسية وعامة
1301 - انتهاء حكم سلالة أرباد بوفاة أندرو الثالث ملك المجر.
1539 - إسبانيا تعلن سيطرتها على جزيرة كوبا.
1724 ـ فيليب الخامس ملك إسبانيا يتنازل عن العرش.
1794 - الجراح الأمريكي جيسي بينيت يجري أول عملية ولادة قيصرية في أميركا بنجاح.
1814 - انفصال الدنمارك عن النرويج.
1858 - نجاة نابليون الثالث من محاولة اغتيال.
1929 - ملك أفغانستان أمان الله خان يتنازل عن العرش.
1952 - إعادة انتخاب جوزيف بروز تيتو رئيسًا للجمهورية اليوغسلافية.
1980 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يطالب بانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان.
1996 - انتخاب جورج سامبايو رئيسًا للبرتغال.
2000 - اتحاد الكتاب العرب يعلن اختياره لأفضل مائة رواية عربية في القرن العشرين.
2005 - هبوط المسبار هيغنز على تيتان قمر كوكب زحل.
2015 - استقالة الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو من منصبه.
2016 - مُنظمة الصحَّة العالميَّة تُعلن اندثار وباء إيبولا في غرب أفريقيا بعد أن حصد أكثر من 11,000 نسمة.
2017 - وفاة حوالي 25 شخصًا غرقًا إثر انقلاب قارب في نهر الغانج بمدينة باتنا الهندية.
مواليد
1861 - محمد السادس، آخر سلاطين العثمانيين
1934 - محمد العروسي، مغني مغربي.
1944 - محمد نجم، ممثل مصري.
1947 - صبري عبد المنعم، ممثل مصري.
1966 - هناء نصور، ممثلة سورية.
1967 - حسان حطاب، أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.
1969 - جيسن بيتمان، ممثل أمريكي.
1971 - أنتونيوس نيكوبوليدس، لاعب كرة قدم يوناني.
1973 - إيناس مكي، ممثلة جزائرية تعمل في مصر.
1977 - عبد العزيز الغنيم، ممثل سعودي.
1977 -ناصر العثمان، لاعب كرة قدم كويتي.
1986 - محمد الحملي، ممثل كويتي.
1994 - كاي، مغني كوري.
وفيات
1301 - وفاة أندرو الثالث ملك المجر وانتهاء حكم سلالة أرباد.
1867 - جان أوغست دومينيك آنغر، رسام فرنسي.
1905 - إرنست كارل آب، عالم فيزياء ألماني.
1972 - فريدريك التاسع، ملك الدنمارك.
1977 - أنطوني إيدن، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1978 - كورت غودل، عالم رياضيات نمساوي.
1980 - تاداو ناغاهاما، مخرج ومؤلف ياباني.
1984 - سعد حداد، عسكري لبناني ومؤسس جيش لبنان الجنوبي.
1991 - صلاح خلف (أبو إياد)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
2006 - شيلي وينترز، ممثلة أمريكية.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 13, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 6, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 3, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 31, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 30, 2018
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)