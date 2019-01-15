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حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2019
أحداث سياسية وعامة
910 - إعلان قيام الدولة الفاطمية في المغرب بعد نجاح أبي عبد الله الشيعي في دعوته وجذب الأعوان والأنصار لها وقيامه بمبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة.
1559 ـ تتويج إليزابيث الأولى ملكة على إنجلترا في دير وستمنستر بلندن.
1759 ـ افتتاح المتحف البريطاني.
1854 - الجيش الروسي يتعرض لهزيمة قاسية في "معركة جاتانا" في رومانيا من الجيش العثماني، وأدت المعركة إلى فشل الروس في طرد العثمانيين من رومانيا.
1892 - جيمس نايسميث يصدر كتاب قواعد كرة السلة.
1919 - تأسيس نادي الترجي الرياضي التونسي.
1922 - الإعلان عن قيام جمهورية أيرلندا.
1934 - زلزال في بيهار بالهند ونيبال بقوة 8.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 10700 شخص.
1944 - اللجنة الإستشارية الأوروبية والمكونة من ممثلي قوات الحلفاء تقرر تقسيم ألمانيا.
1971 - الاحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي.
2001 - بداية عمل الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا.
2015 - انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة اليد للرجال المُقامة في الدوحة.
مواليد
1622 - موليير، مؤلف مسرحي فرنسي.
1791 - فرانتس جريلبارتسر، كاتب نمساوي.
1850 - ميهاي إمينسكو، شاعر روماني.
1863 - فيلهلم ماركس، مستشار ألمانيا.
1866 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1930.
1895 - أرتوري فيرتانن، عالم كيمياء فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1945.
1918 - جمال عبد الناصر، رئيس مصري.
1929 -مارتن لوثر كينغ، ناشط اميركي اسود في مجال الحقوق المدنية، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964.
1937 - سمير غانم، ممثل مصري.
1979 - منتظر الزيدي، صحافي عراقي.
وفيات
1595 - مراد الثالث، سلطان عثماني.
1911 - عمر باشا المحمد،عضو مجلس إدارة متصرفية ولاية طرابلس الشام.
1943 - إريك نايت، كاتب أدب أطفال إنجليزي.
1950 - علي مصطفى مشرفة، عالم فيزياء ورياضيات مصري.
1988 - شون ماكبرايد، سياسي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.
2010 - مارشال نيرنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.
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