حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2019

أحداث سياسية وعامة

910 - إعلان قيام الدولة الفاطمية في المغرب بعد نجاح أبي عبد الله الشيعي في دعوته وجذب الأعوان والأنصار لها وقيامه بمبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة.

1559 ـ تتويج إليزابيث الأولى ملكة على إنجلترا في دير وستمنستر بلندن.

1759 ـ افتتاح المتحف البريطاني.

1854 - الجيش الروسي يتعرض لهزيمة قاسية في "معركة جاتانا" في رومانيا من الجيش العثماني، وأدت المعركة إلى فشل الروس في طرد العثمانيين من رومانيا.

1892 - جيمس نايسميث يصدر كتاب قواعد كرة السلة.

1919 - تأسيس نادي الترجي الرياضي التونسي.

1922 - الإعلان عن قيام جمهورية أيرلندا.

1934 - زلزال في بيهار بالهند ونيبال بقوة 8.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 10700 شخص.

1944 - اللجنة الإستشارية الأوروبية والمكونة من ممثلي قوات الحلفاء تقرر تقسيم ألمانيا.

1971 - الاحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي.

2001 - بداية عمل الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا.

2015 - انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة اليد للرجال المُقامة في الدوحة.

مواليد

1622 - موليير، مؤلف مسرحي فرنسي.

1791 - فرانتس جريلبارتسر، كاتب نمساوي.

1850 - ميهاي إمينسكو، شاعر روماني.

1863 - فيلهلم ماركس، مستشار ألمانيا.

1866 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1930.

1895 - أرتوري فيرتانن، عالم كيمياء فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1945.

1918 - جمال عبد الناصر، رئيس مصري.

1929 -مارتن لوثر كينغ، ناشط اميركي اسود في مجال الحقوق المدنية، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964.

1937 - سمير غانم، ممثل مصري.

1979 - منتظر الزيدي، صحافي عراقي.

وفيات

1595 - مراد الثالث، سلطان عثماني.

1911 - عمر باشا المحمد،عضو مجلس إدارة متصرفية ولاية طرابلس الشام.

1943 - إريك نايت، كاتب أدب أطفال إنجليزي.

1950 - علي مصطفى مشرفة، عالم فيزياء ورياضيات مصري.

1988 - شون ماكبرايد، سياسي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.

2010 - مارشال نيرنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.