منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2019
المصنفة ايضاً في: منوعات, هذا اليوم في التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2019

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات و 52 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2019

أحداث سياسية وعامة

910 - إعلان قيام الدولة الفاطمية في المغرب بعد نجاح أبي عبد الله الشيعي في دعوته وجذب الأعوان والأنصار لها وقيامه بمبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة.

1559 ـ تتويج إليزابيث الأولى ملكة على إنجلترا في دير وستمنستر بلندن.

1759 ـ افتتاح المتحف البريطاني.

1854 - الجيش الروسي يتعرض لهزيمة قاسية في "معركة جاتانا" في رومانيا من الجيش العثماني، وأدت المعركة إلى فشل الروس في طرد العثمانيين من رومانيا.

1892 - جيمس نايسميث يصدر كتاب قواعد كرة السلة.

1919 - تأسيس نادي الترجي الرياضي التونسي.

1922 - الإعلان عن قيام جمهورية أيرلندا.

1934 - زلزال في بيهار بالهند ونيبال بقوة 8.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 10700 شخص.

1944 - اللجنة الإستشارية الأوروبية والمكونة من ممثلي قوات الحلفاء تقرر تقسيم ألمانيا.

1971 - الاحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي.

2001 - بداية عمل الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا.

2015 - انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة اليد للرجال المُقامة في الدوحة.

 

مواليد

1622 - موليير، مؤلف مسرحي فرنسي.

1791 - فرانتس جريلبارتسر، كاتب نمساوي.

1850 - ميهاي إمينسكو، شاعر روماني.

1863 - فيلهلم ماركس، مستشار ألمانيا.

1866 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1930.

1895 - أرتوري فيرتانن، عالم كيمياء فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1945.

1918 - جمال عبد الناصر، رئيس مصري.

1929 -مارتن لوثر كينغ، ناشط اميركي اسود في مجال الحقوق المدنية، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964.

1937 - سمير غانم، ممثل مصري.

1979 - منتظر الزيدي، صحافي عراقي.

 

وفيات

1595 - مراد الثالث، سلطان عثماني.

1911 - عمر باشا المحمد،عضو مجلس إدارة متصرفية ولاية طرابلس الشام.

1943 - إريك نايت، كاتب أدب أطفال إنجليزي.

1950 - علي مصطفى مشرفة، عالم فيزياء ورياضيات مصري.

1988 - شون ماكبرايد، سياسي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.

2010 - مارشال نيرنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)