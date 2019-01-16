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حدث في مثل هذا اليوم January 16, 2019

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات و 51 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم January 16, 2019

أحداث سياسية وعامة

929 - عبد الرحمن الناصر يعلن نفسه في قرطبة خليفة للمسلمين مؤسسًا خلافة قرطبة.

1761 - بريطانيا تستولي على إقليم بودوتشيري بالهند من فرنسا.

1777 - استقلال فيرمونت عن نيويورك.

1835 - تأسيس إمارة دبي بعد 15 عامًا من ارتباطها بالحماية البريطانية.

1909 - بعثة إرنست شاكلتون تعثر على القطب الجنوبي المغناطيسي.

1920 - عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.

1938 - افتتاح المتحف الزراعي المصري في "سراي الأميرة فاطمة إسماعيل" والتي كانت قد وهبته في عام 1908 للجامعة المصرية.

1992 - محمد بوضياف يتولى رئاسة الجزائر.

1994 - زلزال في بنسيلفانيا بقوة 4.6 على مقياس ريختر.

1995 - زلزال في كوبي باليابان بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 5502 شخص وإصابة 36896.

2006 - تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي.

2016 - انتخاب تساي إنغ ون رئيسة لتايوان، لتصبح بذلك أول امرأة تصل إلى هذا المنصب مع فوز الحزب التقدمي الديمقراطي المنتمية له بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي.

2017 - تحطم طائرة شحن دولية تابعة للخطوط الجوية التركية بالقرب من مطار مناس الدولي، بيشكك يسفر عن مقتل 4 أشخاص من طاقم الطائرة و33 آخرين.

 

مواليد

1409 - ريناتو الأول، ملك مملكة نابولي.

1836 - فرانشيسكو الثاني، ملك مملكة الصقليتان.

1926 - أبراهام السرفاتي، سياسي مغربي.

1934 - كريمة مختار، ممثلة مصرية.

1949 - كارولين مونرو، ممثلة إنجليزية.

1952 - أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر اسميًا بعد ثورة 23 يوليو والابن الوحيد للملك فاروق.

1956 - سعد الدين العثماني، سياسي وطبيب وباحث وفقيه مغربي.

 

وفيات

774 - الإمام الأوزاعي، عالم دين مسلم.

1959 - محمد حامد الفقي، مؤسس جمعية أنصار السنة المحمدية.

2017 - ممتاز البحرة، فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير سوري.

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