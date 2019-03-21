حدث في مثل هذا اليوم March 21, 2019

عدد المشاهدات:

عدد المشاهدات: 443

أحداث سياسية وعامة

1804 - اعتماد قانون نابليون في القانون المدني الفرنسي.

1857 - زلزال في طوكيو يؤدي إلى يؤدي بحياة حوالي 107000 شخص.

1918 - وقف الهجوم الألماني بقيادة الجنرال إريك لودندورف في منطقة السوم في فرنسا.

1921 - المجاعة تجبر الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين على التراجع عن اقتصاد شيوعية الحرب.

1935 - الشاه رضا بهلوي يصدر قرارًا يقضي بتحويل اسم "دولة فارس" إلى إيران.

1960 - وقوع مذبحة شاربفيل على يد قوات الشرطة في مظاهرة معادية للأبارتيد والتي راح ضحيتها 69 شخص.

1961 - فرنسا والولايات المتحدة توقعان على اتفاق لبناء قمر صناعي مشترك.

1965 - المجس "رينجر 9" يطلق ويقوم بإرسال آلاف الصور الواضحة لسطح القمر وعددها 5814 صورة.

1968 - معركة الكرامة الخالدة في الأردن .

1975 - إلغاء منصب النجاشي (الإمبراطور) في إثيوبيا، والإعلان عن قيام الجمهورية.

2012 - انقلاب عسكري في مالي يطيح بنظام الرئيس حامادو توماني توري، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أمادو سانوغو.

2017 - الرياضياتي الفرنسي إيف ماير يحصل على جائزة أبيل لمساهماته الحاسمة في تطوير نظرية المويجات.

مواليد

1890 - عبد الفتاح الشعشاعي، قارئ قرآن مصري.

1923 - نزار قباني، شاعر ودبلوماسي سوري.

1942 - علي عبد الله صالح، سادس رؤساء اليمن الشمالي وأول رؤساء الجمهورية اليمنية.

1946 - تيموثي دالتون، ممثل بريطاني.

1949 - ياسين إسماعيل ياسين، مخرج مصري.

1955 - فادي عبود، سياسي وصناعي لبناني.

1957 - مروان فرحات ، ممثل سوري.

1957 - يوسف رزوقة، شاعر تونسي.

1964 - أحمد راضي، لاعب ومدرب كرة قدم عراقي.

1966 - وليد الدبس ، ممثل ، مخرج و مؤلف مسرحي سوري.

1969 - علي دائي، لاعب ومدرب كرة قدم إيراني.

1974 - جمال مبارك، لاعب كرة قدم كويتي.

وفيات

1915 - فريدريك وينسلو تايلور، مهندس ميكانيكي أمريكي.

1923 - إسماعيل صبري، شاعر مصري من رواد مدرسة الإحياء والبعث.

2011 - لاديسلاف نوفاك، لاعب ومدرب كرة قدم تشيكي.

2013 - محمد سعيد رمضان البوطي، عالم مسلم سوري.

2014 - إغناطيوس زكا الأول عيواص، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.