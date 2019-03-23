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حدث في مثل هذا اليوم March 23, 2019

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 20 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم March 23, 2019

أحداث سياسية وعامة

1849 - وقوع معركة نوفارا بين مملكة سردينيا والإمبراطورية النمساوية.

1870 - إنشاء دار الكتب في القاهرة.

1918 - ألمانيا تطلق بواسطة "مدفع برتا" أولى القذائف باتجاه باريس للمرة الأولى وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1919 - الطائرات الإنجليزية تقصف مدينتي أسيوط لمدة يومين وذلك ضمن أحداث ثورة 1919.

1921 - الشيخ أحمد الجابر الصباح يتولى حكم الكويت.

1925 - الملك فؤاد يحل مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخابه سعد زغلول رئيسًا.

1933 - الرايخ الألماني يمنح الزعيم النازي أدولف هتلر سلطات مطلقة حتى عام 1937.

1950 - إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

1956 - استقلال باكستان بفضل جهود محمد علي جناح والذي يعتبر مؤسس جمهورية باكستان.

1965 - اندلاع احتجاجات في مجموعة من الشوارع بالعديد من مدن المغرب.

1970 - بدء انعقاد المؤتمر الأول لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة.

1980 - بابا الإسكندرية شنودة الثالث يقرر إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد الفصح.

1983 - الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعلن بدء العمل في الدفاع الاستراتيجي لحرب الكواكب بتكاليف تبلغ 44 مليار دولار.

1989 - تأسيس منظمة الاتحاد العام الطلابي الحر في الجزائر.

1991 - اندلاع الحرب الأهلية في سيراليون بعد الثورة على الحكومة السيراليونية.

1994 - اغتيال المرشح الرئاسي في المكسيك لويس دونالدو كولوسيو برصاصة في الرأس.

2004 - حركة حماس تعين خالد مشعل رئيسًا خلفًا للشيخ أحمد ياسين.

2009 - اغتيال مساعد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان كمال مدحت وثلاثة من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في مدينة صيدا.

 

مواليد

1858 - لودنيج كويد، مؤرخ وسياسي ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.

1881 - روجه مارتين دو غار، كاتب روائي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1937.

1881 - هرمان شتاودنغر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1953.

1882 - إيمي نويثر، عالمة رياضيات ألمانية.

1907 - دانيال بوفه، طبيب إيطالي واختصاصي في العقاقير حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1957.

1912 - فيرنر فون براون، مصمم صواريخ أمريكي من أصل ألماني، ومن أبرز صانعي الصواريخ في ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.

1956 - دوراو باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية.

 

وفيات

625 - حمزة بن عبد المطلب، عم النبي محمد "ص".

1801 - القيصر بافل الاول، إمبراطور روسيا الثالث عشر في الإمبراطورية الروسية.

1992 - فريدريش فون هايك، اقتصادي ومنظر سياسي نمساوي / بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.

2012 - عبد الله يوسف أحمد، رئيس الصومال.

2014 - أدولفو سواريث، أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً في إسبانيا وقائد الانتقال الديمقراطي في البلاد.

2015 - لي كوان يو، أول رئيس وزراء في سنغافورة ومؤسسها، وصاحب ثاني أطول عهد رئاسة وزراء في التاريخ.

 

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