حدث في مثل هذا اليوم March 24, 2019

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أحداث سياسية وعامة
625 - خروج النبي محمد صلى الله علية وسلم مع أصحابه بعد عودتهم من غزوة أحد إلى حمراء الأسد.
809 - أبو عبد الله محمد الأمين يتولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد.
1401 - شاه المغول الأتراك تيمورلنك يغزو دمشق.
1603 - جيمس السادس ملك اسكتلندا يصبح جيمس الأول ملك إنجلترا بعد وفاة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا.
1837 - كندا تمنح مواطنيها الأفارقة حق التصويت.
1882 - المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف المكروب المسبب لمرض السل.
1907 - الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال ليوطي يدخل إلى مدينة وجدة في المغرب.
1923 - قيام النظام الجمهوري في اليونان.
1999 - قيام طائرات حلف الناتو بقصف جمهورية يوغسلافيا الاتحادية
2008 - انتخاب يوسف رضا جيلاني رئيسًا لوزراء باكستان.
2015 - تحطُّم طائرة رحلة جرمان وينغز 9525 في جبال الألب الفرنسيَّة، وعلى متنها 150 مُسافرًا.
مواليد
1924 - فتحي غانم، أديب وروائي مصري.
1945 - سامية أمين، ممثلة مصرية.
1948 - نادية الجندي، ممثلة مصرية.
1949 - رود كرول، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.
1959 - نادية كرم، ممثلة مصرية تعمل في الكويت.
1965 - أندرتيكر، مصارع محترف أمريكي
1967 - ميسرة، ممثلة مصرية.
1972 - كريستوف دوغاري لاعب كرة قدم فرنسي.
1973 - جاسيك باك، لاعب كرة قدم بولندي.
1974 - أليسن هانيغان، ممثلة أمريكية.
1975 - توماس يوهانسون، لاعب كرة مضرب سويدي.
راشد الدوسري، لاعب كرة قدم بحريني.
1981 - باتريك كيسنوربو، لاعب كرة قدم أسترالي.
1986 - أنتوني مكماهون، لاعب كرة قدم إنجليزي.
وفيات
809 - هارون الرشيد، خليفة عباسي.
1603 - الملكة إليزابيث الأولى، ملكة إنجلترا.
1905 - جول فيرن، كاتب فرنسي.
1946 - ألكسندر أليخين، لاعب شطرنج روسي / فرنسي.
1953 - الملكة ماري، زوجة جورج الخامس ملك المملكة المتحدة.
2003 - حسين كمال، مخرج مصري.
2010 - المهدي بنونة، صحفي وسياسي ودبلوماسي مغربي.
2012 - ناجي طالب، رئيس وزراء العراق.
2013 - حسين أمين، مؤرخ وكاتب وأديب ومؤلف عراقي.
2015 - المنصف بن سالم، وزير تونسي سابق.
2016 - يوهان كرويف، لاعب كرة قدم هولندي.
2018 - ريم بنا، مغنية وملحنة فلسطينية.
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