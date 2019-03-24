حدث في مثل هذا اليوم March 24, 2019

أحداث سياسية وعامة

625 - خروج النبي محمد صلى الله علية وسلم مع أصحابه بعد عودتهم من غزوة أحد إلى حمراء الأسد.

809 - أبو عبد الله محمد الأمين يتولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد.

1401 - شاه المغول الأتراك تيمورلنك يغزو دمشق.

1603 - جيمس السادس ملك اسكتلندا يصبح جيمس الأول ملك إنجلترا بعد وفاة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا.

1837 - كندا تمنح مواطنيها الأفارقة حق التصويت.

1882 - المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف المكروب المسبب لمرض السل.

1907 - الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال ليوطي يدخل إلى مدينة وجدة في المغرب.

1923 - قيام النظام الجمهوري في اليونان.

1999 - قيام طائرات حلف الناتو بقصف جمهورية يوغسلافيا الاتحادية

2008 - انتخاب يوسف رضا جيلاني رئيسًا لوزراء باكستان.

2015 - تحطُّم طائرة رحلة جرمان وينغز 9525 في جبال الألب الفرنسيَّة، وعلى متنها 150 مُسافرًا.

مواليد

1924 - فتحي غانم، أديب وروائي مصري.

1945 - سامية أمين، ممثلة مصرية.

1948 - نادية الجندي، ممثلة مصرية.

1949 - رود كرول، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.

1959 - نادية كرم، ممثلة مصرية تعمل في الكويت.

1965 - أندرتيكر، مصارع محترف أمريكي

1967 - ميسرة، ممثلة مصرية.

1972 - كريستوف دوغاري لاعب كرة قدم فرنسي.

1973 - جاسيك باك، لاعب كرة قدم بولندي.

1974 - أليسن هانيغان، ممثلة أمريكية.

1975 - توماس يوهانسون، لاعب كرة مضرب سويدي.

راشد الدوسري، لاعب كرة قدم بحريني.

1981 - باتريك كيسنوربو، لاعب كرة قدم أسترالي.

1986 - أنتوني مكماهون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

وفيات

809 - هارون الرشيد، خليفة عباسي.

1603 - الملكة إليزابيث الأولى، ملكة إنجلترا.

1905 - جول فيرن، كاتب فرنسي.

1946 - ألكسندر أليخين، لاعب شطرنج روسي / فرنسي.

1953 - الملكة ماري، زوجة جورج الخامس ملك المملكة المتحدة.

2003 - حسين كمال، مخرج مصري.

2010 - المهدي بنونة، صحفي وسياسي ودبلوماسي مغربي.

2012 - ناجي طالب، رئيس وزراء العراق.

2013 - حسين أمين، مؤرخ وكاتب وأديب ومؤلف عراقي.

2015 - المنصف بن سالم، وزير تونسي سابق.

2016 - يوهان كرويف، لاعب كرة قدم هولندي.

2018 - ريم بنا، مغنية وملحنة فلسطينية.