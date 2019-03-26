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حدث في مثل هذا اليوم March 26, 2019

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 55 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم March 26, 2019

أحداث سياسية وعامة

1091 - سقوط مدينة قرطبة الأندلسية بيد دولة المرابطين.

1804 - وصول الوالي العثماني الثالث لمصر خورشيد باشا وذلك بعد جلاء الحملة الفرنسية عنها.

1872 - زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر في أوينز فالي في كاليفورنيا.

1945 - قوات الحلفاء تحتل مدينة فرانكفورت الألمانية وذلك قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية.

1953 - العالم الأمريكي يوناس سولك يكتشف مصلًا ضد شلل الأطفال.

1971 - استقلال بنغلاديش عن باكستان.

2017 - كاري لام تفوز في انتخاب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ 2017 وبذلك تصبح أول امرأة تشغل منصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ.

 

مواليد

1031 - مالكوم الثالث، ملك اسكتلندا.

1868 - الملك فؤاد الأول، ملك مصر.

1874 - روبرت فروست، شاعر إنجليزي.

1913 - بول إيردوس، عالم رياضيات هنغاري.

1916 - كريستيان أنفينسن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.

1938 -أنطوني ليجت، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2003.

1944 - ديانا روس، مغنية أمريكية.

1949 - باتريك زوسكيند، روائي ألماني.

1951 - كارل ويمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001.

 

وفيات

922 - منصور الحلاج، صوفي فارسي.

1827 - لودفيج فان بيتهوفن، موسيقار ألماني.

1888 - برغش بن سعيد، سلطان زنجبار.

1892 - والت ويتمان، شاعر أمريكي.

1902 - سيسل رودس، مستكشف إنجليزي.

1956 - عباس المصفي، صحفي وشاعر لبناني - مصري.

1966 - محمد القصبجي، موسيقار مصري.

1982 - سلطان الأطرش، زعيم درزي سوري.

 

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