منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم March 27, 2019
المصنفة ايضاً في: منوعات, هذا اليوم في التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم March 27, 2019

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 13 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 113
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم March 27, 2019

أحداث سياسية وعامة

1613 - أول طفل إنجليزي يولد في كندا في كوف كوبر، بجزيرة نيوفوندلاند لنيكولاس غي.

1713 - إسبانيا توافق على التنازل عن جبل طارق.

1782 - ماركيز روكنغهام يصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1794 - حكومة الولايات المتحدة تؤسس قوة بحرية الولايات المتحدة الدائمة وتأذن ببناء ستة فرقاطات.

1794 - الدنمارك والسويد تشكلان الدولة الحيادية.

1854 - المملكة المتحدة تعلن الحرب على الإمبراطورية الروسية وذلك أثناء حرب القرم.

1933 - اليابان تنسحب من عصبة الأمم.

1941 - ثورة في يوغوسلافيا بزعامة جوزيف بروز تيتو.

1958 - نيكيتا خروتشوف يخلف نيكولاي بولجانين في زعامة الاتحاد السوفيتي.

1964 - زلزال في ألاسكا بقوة 8.4 على مقياس ريختر أدى إلى مقتل 118 شخص.

1973 - مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر.

1977 - اصطدام طائرتي جامبو أمريكية وهولندية في جزر الكناري، وأدى الحادث إلى مقتل 563 شخصًا.

1996 - تعيين الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخًا للأزهر.

1998 - إدراج عقار فياغرا من ضمن الأدوية الصالحة للاستعمال الآدمي من قبل هيئة العقاقير والأطعمة الأمريكية.

2016 - وقوع تفجير إرهابي في لاهور، بباكستان يؤدي لمقتل أكثر من 60 شخصاً وجرح 200 آخرين.

 

مواليد

1926 - ضياء الدين داوود، سياسي مصري.

1927 - حسن عبد السلام، مخرج مسرحي مصري.

1941 - سعد الله ونوس، مسرحي سوري.

1955 - ماريانو راخوي، رئيس وزراء إسبانيا.

1958 - مطرب فواز، ممثل سعودي.

1960 - هانس بفلوغلر، لاعب كرة قدم ألماني.

1963 - كوينتن تارانتينو، ممثل ومخرج أمريكي.

1967 - باسكال مشعلاني، مغنية لبنانية.

1982 - كندة علوش، ممثلة سورية.

1986 - مانويل نوير، حارس مرمى كرة قدم ألماني.

1988 - بريندا سونغ، ممثلة أمريكية.

1992 - ملاك الصراف، ممثلة كويتية.

 

وفيات

1625 - جيمس الأول، ملك إنجلترا.

1770 - جامباتيستا تييبولو، رسام إيطالي.

1972 - إيشر، رسام هولندي.

2003 - محمد توفيق، ممثل مصري.

2005 - أحمد زكي، ممثل مصري.

2006 - خالد النفيسي، ممثل كويتي.

2017 - علي نايفة، عالم أردني من أصول فلسطينية، وهو بروفسور في الهندسة المكيانيكية.

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)