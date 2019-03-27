حدث في مثل هذا اليوم March 27, 2019

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أحداث سياسية وعامة
1613 - أول طفل إنجليزي يولد في كندا في كوف كوبر، بجزيرة نيوفوندلاند لنيكولاس غي.
1713 - إسبانيا توافق على التنازل عن جبل طارق.
1782 - ماركيز روكنغهام يصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1794 - حكومة الولايات المتحدة تؤسس قوة بحرية الولايات المتحدة الدائمة وتأذن ببناء ستة فرقاطات.
1794 - الدنمارك والسويد تشكلان الدولة الحيادية.
1854 - المملكة المتحدة تعلن الحرب على الإمبراطورية الروسية وذلك أثناء حرب القرم.
1933 - اليابان تنسحب من عصبة الأمم.
1941 - ثورة في يوغوسلافيا بزعامة جوزيف بروز تيتو.
1958 - نيكيتا خروتشوف يخلف نيكولاي بولجانين في زعامة الاتحاد السوفيتي.
1964 - زلزال في ألاسكا بقوة 8.4 على مقياس ريختر أدى إلى مقتل 118 شخص.
1973 - مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر.
1977 - اصطدام طائرتي جامبو أمريكية وهولندية في جزر الكناري، وأدى الحادث إلى مقتل 563 شخصًا.
1996 - تعيين الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخًا للأزهر.
1998 - إدراج عقار فياغرا من ضمن الأدوية الصالحة للاستعمال الآدمي من قبل هيئة العقاقير والأطعمة الأمريكية.
2016 - وقوع تفجير إرهابي في لاهور، بباكستان يؤدي لمقتل أكثر من 60 شخصاً وجرح 200 آخرين.
مواليد
1926 - ضياء الدين داوود، سياسي مصري.
1927 - حسن عبد السلام، مخرج مسرحي مصري.
1941 - سعد الله ونوس، مسرحي سوري.
1955 - ماريانو راخوي، رئيس وزراء إسبانيا.
1958 - مطرب فواز، ممثل سعودي.
1960 - هانس بفلوغلر، لاعب كرة قدم ألماني.
1963 - كوينتن تارانتينو، ممثل ومخرج أمريكي.
1967 - باسكال مشعلاني، مغنية لبنانية.
1982 - كندة علوش، ممثلة سورية.
1986 - مانويل نوير، حارس مرمى كرة قدم ألماني.
1988 - بريندا سونغ، ممثلة أمريكية.
1992 - ملاك الصراف، ممثلة كويتية.
وفيات
1625 - جيمس الأول، ملك إنجلترا.
1770 - جامباتيستا تييبولو، رسام إيطالي.
1972 - إيشر، رسام هولندي.
2003 - محمد توفيق، ممثل مصري.
2005 - أحمد زكي، ممثل مصري.
2006 - خالد النفيسي، ممثل كويتي.
2017 - علي نايفة، عالم أردني من أصول فلسطينية، وهو بروفسور في الهندسة المكيانيكية.
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