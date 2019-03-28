حدث في مثل هذا اليوم March 28, 2019

أحداث سياسية وعامة

1939 - استسلام العاصمة الأسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانثيسكو فرانكو.

1941 - الحكم على المناضل الجزائري مصالي الحاج بالسجن 16 عامًا وبالنفي 20 عامًا بعد السجن من قبل محكمة عسكرية فرنسية.

1953 - ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية.

1998 - البرلمان السوداني يقر الدستور.

2007 - اكتشاف كوكب 4 الدب الأكبر ب.

2014 - تعيين رئيس وزراء النرويج السابق ينس ستولتنبرغ أمينًا عامًّا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)

2017 - أمازون الأمريكية تستحوذ على شركة سوق.كوم الإماراتية إحدى أكبر منصات البيع عبر الإنترنت في الوطن العربي.

مواليد

623 - مروان بن الحكم، الخليفة الأموي الرابع في دمشق، ومؤسس الدولة الأموية الثانية.

1592 - جون آموس كومينيوس، أسقف تشيكي.

1862 - أريستيد بريان، رئيس وزراء فرنسا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926.

1868 - مكسيم غوركي، أديب روسي.

1892 - كورناي هايمانس، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938.

1897 - سيب هيربرجر، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1907 - سعاد أحمد، ممثلة مصرية.

1930 - جيروم فريدمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1990.

1936 - ماريو بارغاس يوسا، روائي بيروفي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2010.

وفيات

1881 - موديست موسورسكي، موسيقي روسي.

1938 - جمال الدين تشاوشيفيتش، إمام بوسني.

1941 - فرجينيا وولف، روائية إنجليزية.

1943 - سيرجي رخمانينوف، موسيقي روسي.

1969 - دوايت أيزنهاور، رئيس الولايات المتحدة الرابع والثلاثون.

1975 ـ إدمون صبري، قاص وكاتب مسرحي عراقي.

1976 - علي أمين، صحافي مصري ومؤسس جريدة أخبار اليوم.

1982 - ويليام جيوك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1949.

1996 - فؤاد راتب، ممثل مصري عرف باسم الخواجة بيجو.