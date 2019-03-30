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حدث في مثل هذا اليوم March 30, 2019
أحداث سياسية وعامة
1814 - بريطانيا تدخل مع بقية الدول الحليفة إلى باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت.
1822 - إنشاء ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.
1841 - تأسيس البنك الوطني لليونان في أثينا.
1842 - الطبيب الأمريكي كروفورد لونغ يستعمل المخدر في العمليات الجراحية لأول مرة.
1856 - عقد معاهدة صلح أنهت حرب القرم بين روسيا من جهة وإنجلترا وفرنسا والدولة العثمانية من جهة أخرى.
1863 - اختيار الأمير الدنماركي فيلهيلم غيورغ باسم جورج الأول ملك اليونان ملكا على اليونان.
1889 - الانتهاء من بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.
1937 - اليابان تشكل حكومة جديدة في مدينة "نانكينج" العاصمة الصينية آنذاك.
1979 - حوالي مائة في المائة من الإيرانيين يؤيدون في استفتاء إقامة جمهورية إسلامية في إيران.
1986 - العثور على 2145 قطعة من العملة الإسلامية داخل سور أثري في "مدينة منقبا" بأسيوط.
1990 - اشتعال حريق متعمد في أكبر مركز إسلامي في بوسطن بالولايات المتحدة.
1991 - إلغاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.
2015 - فوز إسلام كريموف بالانتخابات الرئاسية في أوزبكستان.
مواليد
1432 - السلطان محمد الفاتح، سلطان عثماني.
1746 - فرانشيسكو جويا، رسام إسباني.
1844 - بول فرلان، شاعر فرنسي.
1853 - فينسنت فان غوخ، رسام هولندي.
1910 - خير الله طلفاح خال صدام حسين.
1957 - بول ريزر، ممثل أمريكي.
1964 - تريسي شابمان، مغنية أمريكية.
1968 - سيلين ديون، مغنية كندية.
1973 - يان كولر، لاعب كرة قدم تشيكي.
1976 - أياكو كاواسمي، ممثلة أداء صوتي يابانية.
1977 - هشام إسماعيل، ممثل مصري.
1989 - أمل العوضي، مذيعة وممثلة كويتية.
وفيات
1180 - المستضيء بأمر الله، خليفة عباسي.
1842 - إليزابيث لويز فيغ لوبرون، رسامة فرنسية.
1933 - سليمان أبو عز الدين، مؤرخ لبناني.
1965 - فيليب هنش، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.
1970 - هاينريش برونينغ، مستشار ألمانيا.
1971 - حردان التكريتي، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق.
1973 - أبو اليقظان، صحفي جزائري ومن رواد الحركة الإصلاحية بالجزائر، ومن أعلام الإباضية بها.
1977 - عبد الحليم حافظ، مغني مصري.
2002 - الملكة إليزابيث، زوجة الملك جورج السادس ووالدة الملكة إليزابيث الثانية.
2003 - مايكل جتير، ممثل أمريكي.
2009 - ناجي جبر، ممثل سوري.
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