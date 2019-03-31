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حدث في مثل هذا اليوم March 31, 2019

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات و 25 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم March 31, 2019

أحداث سياسية وعامة

1146 ـ برنار دي كليرفو يلقي خطبته الشهيرة في أحد حقول فيزيلاي محرضًا على القيام بالحملة الصليبية الثانية، وذلك بحضور لويس السابع ملك فرنسا.

1492 - ملكة إسبانيا إيزابيلا الأولى تصدر مرسوم الحمراء، الذي نص على أن يتحول جميع رعاياها المسلمين واليهود ـ وعددهم 150 ألفًا ـ إلى المسيحية أو أن يرحلوا عن إسبانيا نهائيًا.

1866 - البحرية الملكية الإسبانية تقصف "ميناء فالباريسو" في تشيلي.

1889 - الافتتاح الرسمي لبرج ايفل.

1909 - بدء بناء سفينة تايتنك الشهيرة.

1921 - تشكيل سلاح الجو الملكي الأسترالي.

1931 - زلزال مدمر يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا أدى إلى تدميرها ومصرع 3000 شخص.

1947 - إعدام مؤسس جمهورية مهاباد قاضي محمد.

1979 - انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطة، وإعلان استقلال الجزيرة.

1991 - الجورجيون يصوتون لصالح إنفصال جورجيا عن الإتحاد السوفييتي.

1994 - مجلة نيتشر تنشر صور لأول جمجمة كاملة لأوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس.

2014 - وفاة ما لا يقل عن 70 شخصا في تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا.

 

مواليد

1917 - عايدة فهمي، ناشطة اجتماعية وحقوق المرأة ونقابية عمالية مصرية.

1927 - فلاديمير إليوشن، طيار اختباري روسي.

1931 - عمر حجو، ممثل سوري.

1939 - زفياد جامساخورديا، رئيس جورجيا الأول.

1953 - علي منصور كيالي، مفكر إسلامي سوري.

1963 - عزة البحرة، ممثلة سورية.

1969 - نيامكو سابوني، سياسية سويدية

1971 - إيوان مكريغور، ممثل اسكتلندي.

1977 - محمد القس، ممثل سوري.

1980 - مايا ساكاموتو، ممثلة أداء صوتي يابانية.

1987 - إيمي سمير غانم، ممثلة مصرية.

1988 - هوغان إبراهيم، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1989 - شيماء جناحي، ممثلة بحرينية.

 

وفيات

1547 - الملك فرانسوا الأول، ملك فرنسا.

1567 - فيليب الأول لاندغراف هسن، رائد الإصلاح البروتستانتي.

1727 - إسحاق نيوتن، عالم رياضيات وفيزياء إنجليزي ومكتشف الجاذبية.

1837 - جون كونستابل، رسام إنجليزي.

1917 - إميل فون بهرنغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1901

1935 - حسن كامل الصباح، مخترع لبناني في الهندسة الكهربائية.

1974 - كارل هوهمان، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

2009 - سلطان الشاعر، ممثل وشاعر إماراتي.

2012 - سيد عبد الكريم، ممثل مصري.

2016 - زها حديد، معمارية بريطانية / عراقية.

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