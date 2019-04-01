حدث في مثل هذا اليوم April 1, 2019

أحداث سياسية وعامة

1918 - تأسيس سلاح الجو الملكي البريطاني.

1948 - حصول جزر فارو على الحكم الذاتي من الدنمارك.

1972 - اندماج "شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار" و"الخطوط الجوية البريطانية الأوروبية" تحت اسم الخطوط الجوية البريطانية.

1976 - تأسيس شركة أبل.

1982 - طائرة كونكورد التابعة للخطوط الجوية الفرنسية تحلق لآخر مرة إلى كراكاس وريو دي جانيرو.

1986 - انفجار طائرة ركاب أمريكية أثناء رحلتها من اليونان إلى مصر، ومصرع أربعة ركاب وإصابة أكثر من مائة آخرين.

1993 - الملكة إليزابيث الثانية تشاهد عرضاً لسبعين طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي احتفالاً بمرور 75 عامًا على إنشائه.

2009 - كرواتيا وألبانيا تنضمان إلى حلف شمال الأطلسي / الناتو.

2017 - انهيار أرضي في موكوا جنوب غرب كولومبيا يودي بحياة أكثر من 250 شخص.

مواليد

1578 - ويليام هارفي، طبيب إنجليزي.

1809 - نيقولاي غوغول، كاتب روسي.

1815 - أوتو فون بسمارك، قائد ألماني.

1865 - ريشارد سيغموندي، عالم كيمياء نمساوي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1925.

1868 - إدموند روستان، شاعر وكاتب مسرحي فرنسي.

1873 - سيرجي رخمانينوف، موسيقي روسي.

1908 - أبراهام ماسلو، عالم أمريكي في علم النفس.

1919 - جوزيف موراي، جراح تجميل أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.

1933 - كلود كوهين تانوجي، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1997.

1940 - وانجاري ماثاي، ناشطة كينية بمجال البيئة حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2004.

وفيات

1968 - ليف لانداو، عالم فيزياء نظرية سوفيتي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1962.

1974 - قاسم محمد الرجب، مؤلف وكاتب عراقي.

1987 - عبد الرحمن الخميسي، شاعر مصري.

2010 - إد روبرتس، مهندس أمريكي.

2012 - إكريم بورا، ممثل تركي.