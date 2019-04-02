حدث في مثل هذا اليوم April 2, 2019

أحداث سياسية وعامة

1917 - الكونغرس الأمريكي يوافق على خوض الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا.

1928 - انعقاد أولى جلسات أول مجلس تشريعي في الأردن.

1930 - تنصيب هيلا سيلاسي إمبراطورًا على الحبشة.

1933 - أول طائرتين بريطانيتين تحلقان فوق قمة إفرست.

1964 - اليمن يتهم بريطانيا بشن هجمات جوية على أراضيه.

1968 - تجلي القديسة العذراء مريم فوق قباب كنيسة السيدة العذراء بالزيتون في مصر.

1972 - عودة تشارلي تشابلن إلى الولايات المتحدة بعد مغادرته لها عام 1950 بعد اتهامه بالشيوعية.

2005 - الفاتيكان يعلن عن وفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني بعد فترة مرض طويلة.

2014 - الفرنسية من أصل أندلسي آن هيدالغو تصبح أول امرأة تتولى منصب عمدة باريس عقب فوزها في الانتخابات البلدية.

2018 - محطة الفضاء الصينية تيانقونغ-1 تدخل الغلاف الجوي للأرض وتتحطم جنوب المحيط الهادئ.

مواليد

742 - شارلمان، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1618 - فرانشيسكو ماريا جريمالدي، عالم فيزياء ورياضيات إيطالي.

1725 - جاكومو كازانوفا، مغامر وكاتب إيطالي.

1743 - توماس جفرسون، رئيس الولايات المتحدة الثالث.

1805 - هانس كريستيان أندرسن، كاتب دنماركي.

1840 - إميل زولا، أديب فرنسي.

1841 - كليمان آدر، مهندس ورائد طيران فرنسي.

1862 - نيكولاس موراي باتلر، أكاديمي وسياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1931.

وفيات

1118 - بالدوين الأول، ملك مملكة بيت المقدس.

1502 - آرثر أمير ويلز، ابن هنري السابع ملك إنجلترا.

1657 - الإمبراطور فرديناند الثالث، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1914 - بول فون هايس، كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1910.

1922 - عدنان الغريفي، فقيه وشاعر وكاتب عراقي.

1928 - تيودور ريتشاردس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1914.

1995 - هانز ألففين، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1970.

2005 - البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

2018 ويني ماديكيزيلا مانديلا، زوجة سابقة لرئيس جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا.