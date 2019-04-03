حدث في مثل هذا اليوم April 3, 2019

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- كيف سخِرَ “حزب الله” مِن رسالة نِتنياهو التّهديديّة التي حمّلها لبومبيو وسَلّمها للحريري؟ وإذا كانت هُناك مصانع سريّة لإنتاج الصّواريخ الدّقيقة فلماذا لا يقصِفها على غِرار قوافِلها عبر سورية؟ إليكُم الإجابة؟
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أحداث سياسية وعامة
1042 - إدوارد المعترف يتوج ملك انكلترا.
1077 - تم إنشاء أول برلمان في منطقة فريولي بإيطاليا.
1512 - السلطان العثماني بايزيد الثاني يتنازل عن العرش لابنه سليم الأول.
1559 - توقيع معاهدة سلام كاتو- كامبريسيس، وإنهاء الحروب الإيطالية.
1885 - تم منح غوتليب دايملر على براءة اختراع ألمانية لتصميم محرك سيارته.
1935 - شركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا" تبدأ أعمال البحث والحفر عن النفط في الأراضي السعودية.
1941 - جلاء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.
1973 - المخترع الأمريكي مارتن كوبر يجري أول مكالمة هاتفية في التاريخ عبر الهاتف النقال.
2017 - هجوم بمحطة مترو أنفاق سانت بطرسبرغ بروسيا يوقع 14 قتيلًا وأكثر من 64 جريحًا.
مواليد
1881 - ألتشيدي دي غاسبيري، رئيس وزراء إيطاليا.
1900 - كميل شمعون، رئيس الجمهورية اللبنانية.
1922 - دوريس داي، ممثلة أمريكية.
1924 - مارلون براندو، ممثل أمريكي.
1930 - هلموت كول، مستشار ألمانيا.
1949 - جوزيف كوفاتش، لاعب كرة قدم هنغاري.
1958 - أليك بالدوين، ممثل أمريكي.
وفيات
1897 - يوهانس برامس، موسيقي ألماني.
1991 - غراهام غرين، كاتب إنجليزي.
2003 - درية أحمد، ممثلة مصرية.
2006 - محمد الماغوط، شاعر وكاتب وأديب سوري.
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