حدث في مثل هذا اليوم April 3, 2019

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أحداث سياسية وعامة

1042 - إدوارد المعترف يتوج ملك انكلترا.

1077 - تم إنشاء أول برلمان في منطقة فريولي بإيطاليا.

1512 - السلطان العثماني بايزيد الثاني يتنازل عن العرش لابنه سليم الأول.

1559 - توقيع معاهدة سلام كاتو- كامبريسيس، وإنهاء الحروب الإيطالية.

1885 - تم منح غوتليب دايملر على براءة اختراع ألمانية لتصميم محرك سيارته.

1935 - شركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا" تبدأ أعمال البحث والحفر عن النفط في الأراضي السعودية.

1941 - جلاء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

1973 - المخترع الأمريكي مارتن كوبر يجري أول مكالمة هاتفية في التاريخ عبر الهاتف النقال.

2017 - هجوم بمحطة مترو أنفاق سانت بطرسبرغ بروسيا يوقع 14 قتيلًا وأكثر من 64 جريحًا.

مواليد

1881 - ألتشيدي دي غاسبيري، رئيس وزراء إيطاليا.

1900 - كميل شمعون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

1922 - دوريس داي، ممثلة أمريكية.

1924 - مارلون براندو، ممثل أمريكي.

1930 - هلموت كول، مستشار ألمانيا.

1949 - جوزيف كوفاتش، لاعب كرة قدم هنغاري.

1958 - أليك بالدوين، ممثل أمريكي.

وفيات

1897 - يوهانس برامس، موسيقي ألماني.

1991 - غراهام غرين، كاتب إنجليزي.

2003 - درية أحمد، ممثلة مصرية.

2006 - محمد الماغوط، شاعر وكاتب وأديب سوري.