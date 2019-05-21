حدث في مثل هذا اليوم May 21, 2019

أحداث سياسية وعامة

1291 - المسلمين بقيادة الأشرف قلاوون يستردون مدينة صيدا من أيدي الصليبيين، وبذلك قضي على الوجود الصليبي تمامًا في الشام بعد أن ظل نحو مائتي عام.

1471 - قتل ملك إنجلترا هنري السادس في سجنه.

1851 - كولومبيا تلغي الرق.

1881 - تأسيس الصليب الأحمر الأمريكي.

1904 - تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا في باريس.

1927 - تشارلز لندبرغ يكمل طيرانه الفردي عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة.

1932 - أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تطير منفردة عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة.

1980 - الصين تطلق ثاني صاروخ عابر للقارات لها.

1991 - اغتيال رئيس الوزراء الهند السابق راجيف غاندي من قبل جماعة سريلانكية متطرفة تنتمي لنمور التاميل الإنفصاليين الغاضبين لوقفه الدعم الهندي لحركتهم.

1998 - سوهارتو يتنحى من رئاسة إندونيسيا بعد 32 عامًا في الحكم.

2003 - زلزال يضرب شمال الجزائر ويقتل أكثر من 2000 شخص.

2006 - جمهورية الجبل الأسود تعلن رسميًا استقلالها عن جمهورية صربيا عبر استفتاء شعبي. وبذلك ينتهي اتحاد صربيا والجبل الأسود.

2014 - بداية انحسار الفيضانات التي تضرب جنوب شرق أوروبا والتي خلفت أكثر من 51 قتيلًا.

2016 - وفاة 23 شخصا على الأقل وإجلاء نحو 500 ألف آخرين، جراء الإعصار "روانو" الذي ضرب سواحل بنغلاديش.

مواليد

427 ق.م - أفلاطون، فيلسوف إغريقي.

1471 - آلبرخت دورر، رسام ألماني.

1527 - الملك فيليب الثاني، ملك إسبانيا.

1688 - ألكسندر بوب، شاعر إنجليزي.

1792 - غاسبارد-غوستاف كوريوليس، مهندس وعالم رياضيات فرنسي.

1843 - شارل ألبير غوبا، سياسي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1851 - ليون بورجوا، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1920.

1860 - فيلم أينتهوفن، طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1924.

1902 - مارسيل بروير، معماري هنغاري.

1921 - أندريه ساخاروف، عالم نووي سوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1975.

1934 - بنغت صمويلسون، عالم كيمياء حيوية سويدي، حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982

1936 - غونتر بلوبل، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1999.

وفيات

1471 - الملك هنري السادس، ملك إنجلترا.

1481 - الملك كريستيان الأول، ملك الدنمارك والنرويج والسويد.

1790 - توماس وارتون، شاعر إنجليزي.

1928 - هيديو نوغوتشي، عالم أحياء دقيقة ياباني.

1935 - جين آدمز، فيلسوفة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1931.

1964 - جيمس فرانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.

1983 - أمل دنقل، شاعر مصري.

1991 - راجيف غاندي، رئيس وزراء الهند.

2014 - مدحت السباعي، مخرج مصري.