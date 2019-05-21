منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم May 21, 2019
المصنفة ايضاً في: منوعات, هذا اليوم في التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم May 21, 2019

آخر تحديث: منذ 11 من الساعات و 47 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 191
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم May 21, 2019

أحداث سياسية وعامة

1291 - المسلمين بقيادة الأشرف قلاوون يستردون مدينة صيدا من أيدي الصليبيين، وبذلك قضي على الوجود الصليبي تمامًا في الشام بعد أن ظل نحو مائتي عام.

1471 - قتل ملك إنجلترا هنري السادس في سجنه.

1851 - كولومبيا تلغي الرق.

1881 - تأسيس الصليب الأحمر الأمريكي.

1904 - تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا في باريس.

1927 - تشارلز لندبرغ يكمل طيرانه الفردي عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة.

1932 - أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تطير منفردة عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة.

1980 - الصين تطلق ثاني صاروخ عابر للقارات لها.

1991 - اغتيال رئيس الوزراء الهند السابق راجيف غاندي من قبل جماعة سريلانكية متطرفة تنتمي لنمور التاميل الإنفصاليين الغاضبين لوقفه الدعم الهندي لحركتهم.

1998 - سوهارتو يتنحى من رئاسة إندونيسيا بعد 32 عامًا في الحكم.

2003 - زلزال يضرب شمال الجزائر ويقتل أكثر من 2000 شخص.

2006 - جمهورية الجبل الأسود تعلن رسميًا استقلالها عن جمهورية صربيا عبر استفتاء شعبي. وبذلك ينتهي اتحاد صربيا والجبل الأسود.

2014 - بداية انحسار الفيضانات التي تضرب جنوب شرق أوروبا والتي خلفت أكثر من 51 قتيلًا.

2016 - وفاة 23 شخصا على الأقل وإجلاء نحو 500 ألف آخرين، جراء الإعصار "روانو" الذي ضرب سواحل بنغلاديش.

 

مواليد

427 ق.م - أفلاطون، فيلسوف إغريقي.

1471 - آلبرخت دورر، رسام ألماني.

1527 - الملك فيليب الثاني، ملك إسبانيا.

1688 - ألكسندر بوب، شاعر إنجليزي.

1792 - غاسبارد-غوستاف كوريوليس، مهندس وعالم رياضيات فرنسي.

1843 - شارل ألبير غوبا، سياسي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1851 - ليون بورجوا، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1920.

1860 - فيلم أينتهوفن، طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1924.

1902 - مارسيل بروير، معماري هنغاري.

1921 - أندريه ساخاروف، عالم نووي سوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1975.

1934 - بنغت صمويلسون، عالم كيمياء حيوية سويدي، حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982

1936 - غونتر بلوبل، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1999.

 

وفيات

1471 - الملك هنري السادس، ملك إنجلترا.

1481 - الملك كريستيان الأول، ملك الدنمارك والنرويج والسويد.

1790 - توماس وارتون، شاعر إنجليزي.

1928 - هيديو نوغوتشي، عالم أحياء دقيقة ياباني.

1935 - جين آدمز، فيلسوفة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1931.

1964 - جيمس فرانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.

1983 - أمل دنقل، شاعر مصري.

1991 - راجيف غاندي، رئيس وزراء الهند.

2014 - مدحت السباعي، مخرج مصري.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)