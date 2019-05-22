حدث في مثل هذا اليوم May 22, 2019

أحداث سياسية وعامة

1176 - طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب.

1864 - ترحيل أكثر من 2 مليون من الشركس من ديارهم قسرا من قبل روسيا القيصرية إلى الدولة العثمانية لكل من تركيا و العراق و سوريا و لبنان و الأردن.

1927 - مئتا الف قتيل في زلزال في تشينين في الصين.

1939- هتلر وموسوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا عرف باسم الحلف الحديدي.

1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.

1972 -

توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية، وسميت الاتفاقية «سولت-1».

سيلان تتخذ دستورًا جديدًا وتغير اسم الدولة إلى سريلانكا.

1987 - وقوع مذبحة هاشمبورا ضد المسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند.

1992 - انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة.

2016 - انتخاب وزير المواصلات والنقل البحري والاتصالات بن علي يلدرم رئيسًا لِحزب العدالة والتنمية التُركي خلفًا لأحمد داوود أوغلو الذي استقال من المنصب، ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يُكلِّفه بِتشكيل حُكومة جديدة.

مواليد

1813 - ريتشارد فاغنر، موسيقي ألماني.

1844 - عبد البهاء عباس، نجل مؤسس الدين البهائي بهاء الله.

1856 - سليمان البستاني، أديب لبناني.

1859 - آرثر كونان دويل، كاتب اسكتلندي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.

1912 - هيربرت براون، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.

1924 - شارل أزنافور، ممثل ومغني فرنسي من أصل أرمني.

1927 - جورج أولاه، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1994.

1932 - مها صبري، ممثلة مصرية.

1943 - بيتي ويليامز، ناشطة سياسية من أيرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976.

وفيات

337 - قسطنطين الأول، إمبراطور روماني.

748 - الإمبراطورة غينشو، إمبراطورة اليابان.

822 - الحكم بن هشام، أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس.

910 - أبوبكر محمد بن داوود الظاهري، أحد أئمة الفقه في القرن الثالث الهجري.

1667 - البابا ألكسندر السابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1859 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة الصقليتان.

1885 - فكتور هوغو، كاتب فرنسي.

1983 - ألبير كلود، عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.

1997 - ألفرد هيرشي، عالم في علم الأحياء الدقيقة والوراثة أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1969.