- 3 إيجابيات: الموازنة وسداد سندات والحدود.."يوم أبيض" حماية للقطاعات الصناعية اللبنانية
- الجيش يفكك مخيمات فارغة للنازحين السوريين في عرسال
- الموازنة تُعجِز الوزراء.. وإجتماع ثلاثي يُمهِّد لجلسة إنجازها اليوم
- القضاة اللبنانيون المعتكفون نحو استقالات جماعية
- "المستقبل" غاضب.. وروكز يردّ: السراي ليست ملكه
- هكذا "يتعايش" الأعداء: واشنطن و"حزب الله"!
- يروِّجون للتوطين!
- قانون برِّي والسير المبكر بين الألغام المسيحية
- «الحشد» و«الحزب»: ذَوَبان في المحبوب
- لماذا تعيش النساء حياة أطول من الرجال؟
- للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب
- سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها “أونلاين”
- أستراليا: عدد النساء في البرلمان الفيدرالي يصل إلى رقم قياسي
- أستراليا: كيف سيتأثر المهاجرون و اللاجئون بفوز الإئتلاف؟
- جلاديس ليو هي أول أسترالية من أصل صيني تدخل البرلمان
- الحسومات الضريبية قريباً و9 من كل 10 أستراليين يعانون مالياً
- باسيل: لسنا موافقين على الموازنة
- الموازنة: التفاف على المطالب بالضرائب.. وإعادة السوريِّين بالضغط المالي!
- «المعاينة» بعد الموازنة
- العسكريون غير صامتين: المتقاعدون يدافعون عن حقوقنا!
- ملاحظات على هامش «انتفاضة العسكريين»
- المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي
- ألا يستدعي قيام الجمهورية إلغاء المناصفة؟
- «تسريبات الخارجية»: معطيات من الشهود لتوسيع التحقيق
- الحرب تستعر
- توقعات الأبراج ليوم May 22, 2019
- المأزق الاقتصادي اللبناني... بين مواجهة الألم ومزيد من الارتجال
- مناقشات "الموازنة" عرّت الحكومة وفضحت التضامـــن الوزاري المفقود
- حدث في مثل هذا اليوم May 22, 2019
- الوحدة اليمنية… لم تبق غير الذكرى
- «الموازنة» بين «تعجّل» وزير المال.. و«استمهال» باسيل
- استمرار حبس رئيس الاتحاد العمالي المستقيل وفصله من عمله لإساءته لصفير
- لبنان: موازنة 2019 تفرض رسماً على «نفَس النرجيلة»
- من أمر العسكريين المتقاعدين باحتلال اعتصام الأساتذة واقتحام السراي؟
- شوارزنيغر يعفو عن المعتدي عليه
- نهاية ماراتونيات الموازنة: خفض العجز إلى 7,6 %
- آخر جلسة للموازنة اليوم.. الّا اذا؟.. وساترفيلد الى أوروبا ثم اسرائيل مجدداً
- لا حلّ للخلاف بين قطر والسعوديّة
- عام دراسي أسود... هل تطير الإمتحانات؟
- المخاوف تقترب.. بالتوطين سنغطي الإنهيار؟
- ماذا طلب جعجع؟ وما هي نصيحة «التيار»؟
- موازنة التحالفات والإستحقاقات!
- هذا ما عاد به ساترفيلد الى بيروت
- موازنة «نارة يا ولد»!
- تخفيض العجز إلى 7.6٪ والرواتب على جدول الجلسة الأخيرة
- موازنة 2019 بين الشارع وسيدر: لا الدنيا ولا الآخرة
- الرياض تسحب يدها من مصروفي «سعودي أوجيه»
- لا تتهافتوا على البنزين... الأزمة غير موجودة!
- استقالة الأسمر: «أمل» تستوعب الضغوط
- الترسيم البحري: ما يريده حزب الله وما تريده واشنطن
اخترنا لكم
-
للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب ...الكاتب:
-
سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها ...الكاتب:
-
الاغتيال الصعب.. أبو إياد ...الكاتب:
-
أسوأ مخاوف إيران أن تمنح أمريكا إسرائيل ...الكاتب:
-
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال ...الكاتب:
-
غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعةُ ...الكاتب:
-
لمن الغلبة في الجو.. الوحش الروسي أم ...الكاتب:
-
بالفيديو: كيف هاجمت طائرات الحوثي المسيرة أنابيب ...الكاتب:
-
"غاز المتوسط"... توترات وصراعات لا تنتهي ...الكاتب:
-
كيفية اختيار المركز الأفضل لإجراء عملية زراعة ...الكاتب:
-
لماذا لاحق نظام الأسد بنان الطنطاوي بألمانيا ...الكاتب:
-
الشمال السوري.. 19 قتيلا وآلاف الهاربين من ...الكاتب:
-
“أمّهات قبل الأوان”: دعاوى وتحقيقات تلاحق زيجات ...الكاتب:
-
ملك تايلند يتزوج رئيسة أمن القصر ويتوجها ...الكاتب:
-
كشف حقيقة فيديو "أبابيل" الإيرانية والمدمرة الأميركية ...الكاتب:
-
لماذا لا تستطيع إيران إغلاق "هرمز"؟ الإجابة ...الكاتب:
-
الحرب دقت طبولها بين أمريكا وإيران، من ...الكاتب:
-
معركة جناق قلعة.. يوم انتصر العثمانيون على ...الكاتب:
-
محكمة في لندن تجمّد أموال ابنة شقيقة ...الكاتب:
-
صفقة القرن بعد رمضان.. ماذا يخبئ كوشنر ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم May 22, 2019
أحداث سياسية وعامة
1176 - طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب.
1864 - ترحيل أكثر من 2 مليون من الشركس من ديارهم قسرا من قبل روسيا القيصرية إلى الدولة العثمانية لكل من تركيا و العراق و سوريا و لبنان و الأردن.
1927 - مئتا الف قتيل في زلزال في تشينين في الصين.
1939- هتلر وموسوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا عرف باسم الحلف الحديدي.
1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
1972 -
توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية، وسميت الاتفاقية «سولت-1».
سيلان تتخذ دستورًا جديدًا وتغير اسم الدولة إلى سريلانكا.
1987 - وقوع مذبحة هاشمبورا ضد المسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند.
1992 - انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة.
2016 - انتخاب وزير المواصلات والنقل البحري والاتصالات بن علي يلدرم رئيسًا لِحزب العدالة والتنمية التُركي خلفًا لأحمد داوود أوغلو الذي استقال من المنصب، ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يُكلِّفه بِتشكيل حُكومة جديدة.
مواليد
1813 - ريتشارد فاغنر، موسيقي ألماني.
1844 - عبد البهاء عباس، نجل مؤسس الدين البهائي بهاء الله.
1856 - سليمان البستاني، أديب لبناني.
1859 - آرثر كونان دويل، كاتب اسكتلندي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.
1912 - هيربرت براون، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.
1924 - شارل أزنافور، ممثل ومغني فرنسي من أصل أرمني.
1927 - جورج أولاه، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1994.
1932 - مها صبري، ممثلة مصرية.
1943 - بيتي ويليامز، ناشطة سياسية من أيرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976.
وفيات
337 - قسطنطين الأول، إمبراطور روماني.
748 - الإمبراطورة غينشو، إمبراطورة اليابان.
822 - الحكم بن هشام، أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس.
910 - أبوبكر محمد بن داوود الظاهري، أحد أئمة الفقه في القرن الثالث الهجري.
1667 - البابا ألكسندر السابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1859 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة الصقليتان.
1885 - فكتور هوغو، كاتب فرنسي.
1983 - ألبير كلود، عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.
1997 - ألفرد هيرشي، عالم في علم الأحياء الدقيقة والوراثة أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1969.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم May 22, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم May 21, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم May 19, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم May 18, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم May 16, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم May 15, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم May 14, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم May 13, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم May 12, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم May 11, 2019
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)