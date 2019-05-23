حدث في مثل هذا اليوم May 23, 2019

أحداث سياسية وعامة

822 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله يتولى الحكم في الأندلس بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.

1040 - السلطان السلجوقي طغرل بك ينتصر على جيش الدولة الغزنوية في معركة داندقان ويستولي على خراسان ويجبر الغزنويين على الاعتراف بالدولة السلجوقية كأكبر وأقوى دولة في المنطقة.

1524 - طهماسب الأول يجلس على عرش الدولة الصفوية خلفًا لأبيه الشاه إسماعيل الأول.

1533 - الإعلان عن إلغاء وبطلان زواج هنري الثامن ملك إنجلترا من كاترين أراغون.

1911 - الرئيس ويليام هوارد تافت يفتتح مكتبة نيويورك العامة، وهو أضخم بناء رخامي تم بناءه في مدينة نيويورك.

1915 - إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا وتنظم إلى الحلفاء وذلك بعد إعلان الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب عليها وذلك في الحرب العالمية الأولى.

1926 - إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وذلك بعد إقرار مجلس الممثلين للدستور.

1949 - الإعلان عن قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2018 - فوز رئيس مجلس النُوَّاب اللُبناني نبيه برِّي بِولايةٍ رئاسيَّةٍ سادسة بعد أن نال 98 صوتًا نيابيًّا من أصل 128.

مواليد

1707 - كارولوس لينيوس، عالم سويدي في علم النبات.

1891 - بار لاغركفيست، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1951.

1892 - بيتشيتشي، لاعب كرة قدم إسباني.

1908 - جون باردين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956 وعام 1972.

1917 - إدوارد نورتون لورنتز، عالم رياضيات وأرصاد جوية أمريكي.

1925 - جوشوا ليدربرغ، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.

وفيات

1333 - هوجو تاكاتوكي، حاكم ياباني.

1498 - سافونارولا، حاكم فلورنسا.

1524 - إسماعيل الصفوي، شاه إيران ومؤسس الدولة الصفوية.

1857 - أوغستين لوي كوشي، عالم رياضيات فرنسي.

1868 - كيت كارسون، كشاف أمريكي.

1906 - هنريك إبسن، كاتب مسرحي نرويجي.

2015 - جون فوربس ناش، عالم رياضيات أمريكي.