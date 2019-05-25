توقعات الأبراج ليوم May 25, 2019

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برج الحمل
مهنياً: يعدك هذا اليوم بحلول سريعة ويشير الى تبدلات حلوة وعذبة مهنياً، وتكون على موعد مهم أو تتحمل مسؤولية مهمّة ولا تترك مجالاً للغموض
عاطفياً: تقتضي الحكمة الابتعاد عن الشريك وإعطاءه الوقت حتى تُسوّى الأموربينكما، حاول أن تجد الحلول بسرعة ولا تراهن على الأسبوع الأخير من الشهر
صحياً: تعانى من أمراض الحساسية بسبب تقلبات ظروف الطقس، كل ما عليك القيام به هو الالتزام بتعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمشكلات صحية أخرى
برج الثور
مهنياً: تشعر بالعجز عن مواجهة الأمور وتتصرف بطريقة انفعالية، الا انني لا أرى نفعاً من الجدال، كذلك من الافضل عدم التورط في مشاكل جانبية
عاطفياً: على الرغم من الأجواء السلبية تسجل منعطفاً مهماً في حياتك العاطفية، وتبرز على الصعيد الاجتماعي وتحقق مكتسبات كثيرة فتنظر إلى الصداقات من منظار جديد
صحياً: انظر إلى الحالة الصحية على أنها أهم شيء في حياتك، فهي رأس المال الحقيقى الذى يجب عليك الاستثمار فيه
برج الجوزاء
مهنياً: تجنب التعرض لعدم الاستقرار وخفف من التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق
عاطفياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك
صحياً: تناور بعض الشيء قبل التقيّد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تتقيد بها حرفياً وتشجع الآخرين على التمثل بك
برج السرطان
مهنياً: يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملاً منك لاحقاً في تغيير مركزك
عاطفياً: طريقة التعبير التي تعتمدها أخيراً، تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر فأكثر، وستلاحظ ذلك قريباً
صحياً: قد تمر بيوم من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في صحتك وعافيتك
برج الأسد
مهنياً: يوم جميل واستثنائي بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وترقيات
عاطفياً: كل ما هو مطلوب منك هو عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصيناً وانظر الى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة
صحياً: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم
برج العذراء
مهنياً: حذار استفزاز الناس حولك وكُن متفهّماً ولا تعترض، إجتمع بالأصدقاء وابتعد عن اجتماعات العمل
عاطفياً: تعيش غلياناً عاطفياً غير مسبوق، وتكون متحمساً جداً للارتباط الرسمي في أقرب وقت ممكن، وتطلب من الجميع أن يشاكوك فرحتك التي لا توصف
صحياً: أكثر ما استطعت من التمارين الرياضية والنشاطات الترفيهية، وابتعد عن الطعام الدسم وخصوصاً في المساء
برج الميزان
مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل
عاطفياً: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلاً فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه
صحياً: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً
برج العقرب
مهنياً: خلافات سطحية غير مبرَّرة مع الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب أو تجاذبات مستقبلية.
عاطفياً: إذا كنت راغباً في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد.
صحياً: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.
برج القوس
مهنياً: حاول أن تكون متأنياً جداً في اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه
عاطفياً: الإصغاء الدائم للشريك يوفر عليك الكثير من المشكلات، ويوطد العلاقة بينكما
صحياً: لا تفسُ على نفسك حتى لا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال
برج الجدي
مهنياً: المزاجية في العمل تؤدي غالباً الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون ايجابياً لترتاح من هذا الوضع
عاطفياً: مناقشات مهمة تحدد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها
صحياً: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، قد يكون السبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ فترة
برج الدلو
مهنياً: تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقاً بنفسك لإنجاز المهام الصعبة ورسم طريقك بحرية وتحديد اهدافك
عاطفياً: تدعمك الظروف لأخذ وضعك العاطفي نحو الوجهة التي تحلم بها، لكن حذار الانقباض والخجل، ولا تترك مجالاً للغموض، بل وضح كلامك جيدا
صحياً: قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك
برج الحوت
مهنياً: تفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال العقيم
عاطفياً: سارع إلى إطلاع الشريك على مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل
صحياً: الصداع وآلام المعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يومياً سواء في العمل أو المحيط العائلي
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