حدث في مثل هذا اليوم May 26, 2019

أحداث سياسية وعامة

1312 - السلطان المغولي محمد خدابنده أولجايتو يقوم بحملة عسكرية للاستيلاء على بلاد الشام.

1865 - انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب سنة 1861 بانتصار الولايات الشمالية، وأدت هذه الحرب إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة.

1937 - مصر تنضم لعصبة الأمم.

1954 - كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم.

1970 - نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي.

1991 - سقوط طائرة تابعة لخطوط لاودا للطيران النمساوية قرب بانكوك عاصمة تايلاند وأسفرت عن مصرع 223 شخص.

2018 - تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2018 للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه بفوزه على نادي ليفربول 3–1 في النهائي.

مواليد

1478 - البابا كليمنت السابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1566 - السلطان محمد الثالث، السلطان العثماني الثالث عشر.

1667 - أبراهام دي موافر، عالم رياضيات فرنسي.

1867 - الملكة ماري، زوجة جورج الخامس ملك المملكة المتحدة.

وفيات

950 - أبو جعفر النحاس، أحد أئمة اللغة والتفسير في القرن الرابع الهجري.

1172 - يحيى بن سعدون، فقيه ومفسر ومحدث وقارئ ونحوي أندلس.

1421 - السلطان محمد الأول، سلطان عثماني.

1512 - السلطان بايزيد الثاني، سلطان عثماني.

1883 - عبد القادر الجزائري، مؤسس دولة الجزائر الحديثة وزعيم المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.

1906 - كريستوف فريدريش هيغيلماير، فيزيائي وعالم نبات ألماني.

1976 - مارتن هايدغر، فيلسوف ألماني.

1996 - حسام مهيب، رائد الرسوم المتحركة والخدع السينمائية والإعلانات، مصري.

2008 - سيدني بولاك، مخرج ومنتج وممثل أفلام سينمائية أمريكي.

2014 - فايزة كمال، ممثلة مصرية.