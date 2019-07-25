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حدث في مثل هذا اليوم July 25, 2019
أحداث سياسية وعامة
1544 - ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاما من الحروب.
1603 - تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عرش إنجلترا باسم جيمس الأول ليكون أول ملوكها من أسرة ستيوارت.
1790 - مولاي اليزيد يأمر بإعدام محمد العربي قادوس، كبير وزراء السلطان المغربي محمد الثالث بن عبد الله.
1957 - إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة رئيسا لها.
1982 - بشير الجميل يعلن ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية.
2004 - ليتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا وهنغاريا وإستونيا والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا ينضمون إلى الاتحاد الأوروبي.
2007 - براتيبا باتيل تتولى رئاسة الهند لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب فيه.
2009 - إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان العراق وسط حضور مراقبين دوليين، وكانت نسبة المشاركة 78.5%.
2016 - شركة فيرايزون للاتصالات الأمريكية تعلن عن استحواذها على ياهو بصفقة قدرت بـ 4.8 مليار دولار.
2016 - افتتاح القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين بمدينة نواكشوط.
2018 - مقتل 221 شخصاً على الأقل وجرح 200 آخرين خلال هجمات متفرقة داخل محافظة السويداء قام تنظيم داعش بتنفيذها.
مواليد
1487 - إسماعيل الصفوي، مؤسس الدولة الصفوية.
1848 - آرثر جيمس بلفور، رئيس وزراء المملكة المتحدة وصاحب وعد بلفور.
1905 - إلياس كانيتي، روائي وكاتب مسرحي بلغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1981.
1953 - روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي.
1964 - شريف شيخ أحمد، رئيس الصومال السابع.
وفيات
946 - محمد بن طغج الإخشيد، مؤسس الدولة الإخشيدية
1492 - البابا إينوسنت الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1799 - هشام بن محمد، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.
2010 - كامل الأسعد، رئيس مجلس النواب اللبناني.
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