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حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2019
أحداث سياسية وعامة
1291 - فتح المسلمون مدينة بيروت التي كانت في قبضة الاحتلال الصليبي.
1694 - تأسيس بنك إنجلترا.
1898 - الإعلان عن سوء الحالة الصحية للزعيم الألماني أوتو فون بسمارك.
1953 - انتهاء الحرب الكورية.
1954 - التوقيع بالأحرف الأولى عن اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر.
1954 - هدنة تفصل فيتنام إلى دولتين شمالية وجنوبية.
1955 - بلغاريا تُسقط طائرة متجهة إلى إسرائيل، ومقتل 58 شخصا كانوا على متنها.
1956 - القيادة العسكرية الإنجليزية تضع "الخطه 700" للهجوم على مصر وذلك بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.
1982 - رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي تبدأ أول زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بها رئيس وزراء هندي.
1983 - منظمة سرية أرمنية تهاجم السفارة التركية في لشبونة البرتغال ومقتل سبعة أشخاص في هجوم هو الثالث من نوعه خلال شهر واحد.
1988 - مدينة بوسطن الأمريكية تشهد أسوأ زحام مروري في ثلاثين عاما.
1989 - مجموعة إسرائيلية تخطف الشيخ عبد الكريم عبيد أحد قادة حزب الله من لبنان.
1997 - انفجار قنبلة أنبوبية على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية يسفر عن مقتل شخصين وإصابة 110 آخرين بجراح.
2010 - جرافات إسرائيلية تهدم قرية العراقيب التي تقع شمال مدينة بئر السبع في النقب بالكامل.
2012 - افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في لندن.
2013 - وقوع أحداث طريق النصر في القاهرة بين مؤيدين لمحمد مرسي والقوات المسلحة المصرية، عقب ما سمي بـ"التفويض"، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
2018 - حدوث أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين حتى التاريخ المذكور.
مواليد
1452 - لودوفيكو سفورزا، دوق دوقية ميلانو.
1835 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.
1881 - هانس فيشر، عالم كيمياء عضوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1930.
وفيات
1916 - دانيال بليس، مبشر أمريكي ومؤسس الجامعة الأميركية في بيروت.
1917 - تيودور كوخر، طبيب جراح سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1909.
1970 - أنطونيو سالازار، رئيس وزراء البرتغال.
1980 - محمد رضا بهلوي، شاه إيران.
2015 - أبو بكر زين العابدين عبد الكلام، رئيس الهند الأسبق.
2017 - عبد المجيد الظلمي، لاعب كرة قدم مغربي دولي سابق.
2018 - عوشة بنت خليفة السويدي، شاعرة إماراتية، عُرفت بلقب فتاة العرب.
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