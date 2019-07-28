حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2019

أحداث سياسية وعامة

1402 - الخاقان المغولي تيمورلنك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة.

1499 - الأسطول العثماني يحقق انتصارا باهرا على أسطول البندقية في "معركة سبينزا البحرية" حيث التقت خلالها 400 سفينة حربية في البحر المتوسط.

1792 - ظهور سيارة الاسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الاسعافات الأولية في الميدان، وكانت عبارة عن عربة تجر باليد.

1821 - استقلال بيرو وذلك بعدما دخل خوسيه دي سان مارتين العاصمة ليما وأعلن استقلالها، وقد منح لقب "الحامي" إلا أنه تنازل عنه لصالح سيمون بوليفار.

1914 - الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا، بعد أن قتل شبان صرب ولي العهد النمساوي فرانز فرديناند، وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.

1928 - افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في امستردام التي فاز فيها مصريان بأول ميداليات ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأوليمبية.

1929 - انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي في زيورخ في سويسرا (استمر حتى 11 أغسطس 1929)، وأبرز مقرراته دعوة اليهود للسيطرة على حائط البراق في القدس وتعزيز نفوذ المستوطنين اليهود.

1939 - قانون لمكافحة الارهاب في بريطانيا لمواجهة عمليات الجيش الجمهوري الايرلندي.

1940 - القوات البريطانية تصد الهجوم النازي على جزيرة مالطا خلال الحرب العالمية الثانية.

1942 - الجيش الألماني يحتل روستوف وشمال القوقاز ويبدأ الزحف باتجاه حقول باكو النفطية.

1943 - مدينة هامبورغ الألمانية تتعرض لأسوأ قصف هجومي من قبل الطائرات البريطانية مما أدى إلى اشتعال النار في المدينة ومقتل 42 ألف مواطن مدني ألماني.

1948 - تم توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة.

1956 - الحكومة البريطانية تجمد الأرصدة المالية المصرية في بنوك إنجلترا وذلك في أعقاب تأميم قناة السويس.

1959 - أطلق الأمريكيون قردين إلى الفضاء على متن الصاروخ جوبيتر، وقد عادا سالمين بعد أن توغلا مسافة 500 كم في الفضاء.

1960 - المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي يختار ريتشارد نيكسون مرشحه للانتخابات الرئاسية.

1960 - الجامعة العربية تفرض مقاطعة اقتصادية على إيران بعد خمسة ايام من اعترافها بدولة إسرائيل.

1964 - افتتاح أول مؤتمر طبي فلسطيني في القدس.

1965 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعلن عن نيته إرسال 50000 جندي أمريكي إلى فيتنام، وبهذا ارتفع عدد الجنود الأمريكيين فيه إلى 125000 جندي.

1971 - إعدام المفكر الشيوعي السوداني عبد الخالق محجوب وذلك استمرارا للحملة التي تقوم بها الحكومة السودانية ردا على انقلاب 19 يوليو الذي شارك فيه عدد من الضباط الشيوعيين.

1988 - سلطات الأحتلال الإسرائيلية تبعد الدكتور محمد صيام رئيس الجامعة الإسلامية في غزة.

2000 - الإفراج عن 80 سجينا من "سجن ميز" في أيرلندا الشمالية كانوا قد سجنوا لارتكابهم أعمالًا إرهابية، وقد جاء ذلك لإطلاق سراح 425 سجينًا وتثبيت السلام بين المملكة المتحدة والجيش الجمهوري الإيرلندي.

2001 - عودة رأس نفرتاري زوجة الفرعون رمسيس الثاني وست لفائف بردي مسروقة إلى مصر بعد أن تم تهريبها إلى بريطانيا خلال التسعينيات من مخزن في سقارة، جنوب القاهرة، ويرجع تاريخ التمثال إلى عام 1300 ق.م

2002 - إطلاق القمر الصناعي أتلانتك بيرد 1.

2008 - مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في شقتها في دبي، وإيجاد جثتها مفصولة الرأس عن الجسد.

2011 - مقتل رئيس أركان جيش التحرير الوطني الليبي اللواء عبد الفتاح يونس واثنين من مرافقيه بإطلاق نار في ظروف غامضة.

2014 - كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تنفذ عملية اقتحام عسكرية خلف خطوط العدو والهجوم على برج عسكري محصن تابع لكتيبة "ناحال عوز" شرق حي الشجاعية.

2015 - محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس الغرب تقضي بِإعدام رئيس مخابرات نظام القذافي عبد الله السنوسي ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي ونجله سيف الإسلام القذافي رميا بالرصاص.

2017 - المحكمة العليا الباكستانية تصدر قرارها القاضي باستبعاد رئيس الوزراء نواز شريف من شغل أي منصب عام في البلاد بعد إدانته بقضية فساد.

2018 - رئيس أساقفة واشنطن الأمريكي ثيودور إدغار مكاريك يصبح أول رجل دين مسيحي يستقيل من مجمع الكرادلة منذ سنة 1927 بعد سلسلة من ادعاءات سوء السلوك الجنسي.

مواليد

1915 - تشارلز تاونز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.

1925 - باروخ بلومبرغ، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.

1929 - جاكلين كينيدي، زوجة الرئيس الأمريكي جون كيندي.

1938 - ألبرتو فوجيموري، رئيس بيرو.

1954 - هوغو تشافيز، رئيس فنزويلا.

وفيات

450 - ثيودوسيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1540 - توماس كرومويل، رئيس وزراء الملك هنري الثامن.

1849 - الملك كارلو ألبيرتو، ملك مملكة سردينيا.

1930 - ألفار غولستراند، طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1911.

1968 - أوتو هان، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1944.

1999 - ترجيف هافليمو، اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1989.

2002 - أرشر مارتين، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1952.

2004 - فرنسيس كريك، عالم فيزياء وكيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.