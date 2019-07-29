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حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2019

آخر تحديث: منذ 14 من الساعات و 20 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2019

أحداث سياسية وعامة

1868 - تم إقرار التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي بعد أن وافقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية. ويضمن هذا التعديل حقوق المواطنة للامريكيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي.

1870 - وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري.

1937 - تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر رسميًا وذلك بعد وصوله لسن الرشد بالتاريخ الهجري.

1957 - تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

1958 - إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا.

1981 - ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبينسر في حفل زواج مهيب.

2015 - إصدار نظام مايكروسوفت التشغيلي ويندوز 10.

 

مواليد

1883 - بينيتو موسوليني، ديكتاتور إيطاليا.

1898 - أيزيدور اسحق رابي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1944.

1900 - إيفند يونسون، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.

1905 -داغ همرشولد، اقتصادي سويدي وأمين عام الأمم المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1961.

1917 - ماري باي باي، ممثلة مصرية.

1925 - ميكيس ثيودوراكيس، موسيقي يوناني.

1937 - دانييل مكفادين، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2000.

 

وفيات

1099 - البابا أوربانوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1833 - ويليام ويلبرفورس، سياسي إنجليزي.

1856 - روبرت شومان، موسيقي ألماني.

1882 - أندرياس آدامز، عالم من المملكة المتحدة.

1890 - فينسنت فان غوخ، رسام هولندي.

1913 - توبياس ميخائيل كايل آسر، رجل قانون هولندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1911.

1979 - هربرت ماركوزه، فيلسوف ألماني.

1984 - عادل تقي الدين، محامي وقاضي لبناني.

1994 - دوروثي هودجكن، عالمة كيمياء بريطانية حاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1964.

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