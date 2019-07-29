- تصلُّب عوني وباسيلي وارتداد حريريّ... "حزب الله" لو كان حاكماً بالقوة وبالفعل!
- هل نسف ” حزب الله” اعتراض باسيل على بند الموازنة؟
- الموازنة تسلُك... المبادرة تسقُط... والحكومة تعلَق
- سقطت المبادرات.. والحكومة في المجهول.. والأزمة الى تفاقُم
- حين يُحَصِّل "حزب الله" حقوق "القوات اللبنانية"!
- مؤشرات مُقلقة: الحكومة في "الكوما"
- بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة
- الحل... بالمواجهة
- الحريري عرض.. وفاطمة الصايغ رفضت!
- حين لا يكون الصمتُ فضيلة
- أصبحنا على مقربة من النقطة (ي) إستعدّوا
- التعذيب في "أقبية" "المعلومات": مرافق غادة عون "بصحة جيدة" !
- كورتني كارداشيان بـ"بيكيني مثير" على شواطئ جزيرة كورسيكا
- أستراليا: مشروع قانون جديد يلغي تجريم الإجهاض في نيو ساوث ويلز
- سوني تبتكر مكيفا ذكيا قابلا للارتداء
- تهاوي المبادرات يُفاقم المأزق.. وجنبلاط لن يرفع الراية البيضاء!
- الحكومة في إجازة إلى أيلول؟
- خفض إنتاج الكهرباء في الجية: الفيول "غير مطابق"؟
- 1.4 مليار دولار تُهدر على الخـ...!
- «حل سحري» من «رامكو» لنفايات كسروان وبعض بيروت
- علامَ يختلفون؟
- كرامي: كلّنا يمكنه شدّ العصب الطائفي... لكنها لعبة خطيرة
- مناقصة معامل الكهرباء: التصنيف غير قانوني؟
- بالفيديو: نزع حجابها وتبول عليها.. عنصر بالقوات الكردية يعتدي على امرأة بمنبج
- «مصالحة» بعبدا تبخرت.. والحريري يراها تجاوزاً لـ «فصل السلطات»
- توقعات الأبراج ليوم July 29, 2019
- شيخوخة اللاعب الأوروبي
- المأزق السياسي في لبنان يقترب من بلوغ أزمة وطنية
- حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2019
- جنبلاط: نصرالله يريد استسلامنا وباسيل يحطّم الطائف
- حفل زفاف يتحول الى مجزرة في يونين... قتلى وجرحى على خلفية "موّال"!!
- بالفيديو: امرأة "تؤدب" زوجها لأنه ينظر إلى النساء
- يسرا: أنا "شبعانة" من النجاح والشهرة... وأرفض احتكار بطولة أي عمل فني
- الطائرات المسيرة.. معلومات وأسرار عن رعب الحروب القادمة
- الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحرب المقبلة دمار شامل
- حادث جديد أم نفخ في مخطط زاحف؟
- عون وباسيل يبتزان الجميع برفض المادة 80 من الموازنة
- 100 مليار "مخصصات" لأصحاب المناصب بلا ضرائب
- تونس تودع رئيسها الباجي قائد السبسي في جنازة وطنية كبرى
- توقعات الأبراج ليوم July 28, 2019
- أجواء التسويات تتقدم وجريح «اشتراكي» أمام منزل «الغريب»
- اللبنانيون: 5.5 مليون نسمة
- صعود المسيحية السياسية في لبنان وهبوطها
- عبقرية تاتشر ومزايدات بوريس جونسون
- الجسر لباسيل: تعقّل نفد صبرنا
- بدون تعليق
- لِمَن ستكون الغَلبة في أحدث محطّات الأزمة الخليجيّة.. زيارة علوي لطِهران أم سليماني لريف دير الزور؟ وما هي الرسالة التي حمَلها صاروخ “شهاب 3” إلى ترامب وحُلفائه الإسرائيليين والعرب قبل يومين؟
- نظرة جديدة على الشعر الفلسطيني في عهد الانتداب
- بفعل الطاحونة السورية وعقابيلها والصراع الأمريكي البريطاني: المنطقة دولها وكياناتها وساحاتها بما فيها الأردن الى أين؟.
- حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2019
اخترنا لكم
-
الطائرات المسيرة.. معلومات وأسرار عن رعب الحروب ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
نابليون يروي مذكراته عن مصر ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
-
للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب ...الكاتب:
-
سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها ...الكاتب:
-
الاغتيال الصعب.. أبو إياد ...الكاتب:
-
أسوأ مخاوف إيران أن تمنح أمريكا إسرائيل ...الكاتب:
-
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال ...الكاتب:
-
غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعةُ ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2019
أحداث سياسية وعامة
1868 - تم إقرار التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي بعد أن وافقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية. ويضمن هذا التعديل حقوق المواطنة للامريكيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي.
1870 - وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري.
1937 - تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر رسميًا وذلك بعد وصوله لسن الرشد بالتاريخ الهجري.
1957 - تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1958 - إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا.
1981 - ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبينسر في حفل زواج مهيب.
2015 - إصدار نظام مايكروسوفت التشغيلي ويندوز 10.
مواليد
1883 - بينيتو موسوليني، ديكتاتور إيطاليا.
1898 - أيزيدور اسحق رابي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1944.
1900 - إيفند يونسون، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.
1905 -داغ همرشولد، اقتصادي سويدي وأمين عام الأمم المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1961.
1917 - ماري باي باي، ممثلة مصرية.
1925 - ميكيس ثيودوراكيس، موسيقي يوناني.
1937 - دانييل مكفادين، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2000.
وفيات
1099 - البابا أوربانوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1833 - ويليام ويلبرفورس، سياسي إنجليزي.
1856 - روبرت شومان، موسيقي ألماني.
1882 - أندرياس آدامز، عالم من المملكة المتحدة.
1890 - فينسنت فان غوخ، رسام هولندي.
1913 - توبياس ميخائيل كايل آسر، رجل قانون هولندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1911.
1979 - هربرت ماركوزه، فيلسوف ألماني.
1984 - عادل تقي الدين، محامي وقاضي لبناني.
1994 - دوروثي هودجكن، عالمة كيمياء بريطانية حاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1964.
تابعونا
- بالفيديو: نزع حجابها وتبول عليها.. عنصر بالقوات الكردية يعتدي على امرأة بمنبج
- كورتني كارداشيان بـ"بيكيني مثير" على شواطئ جزيرة كورسيكا
- كايلي جينر وجسد "يحبس الأنفاس" على شواطئ بونتا مينتا في المكسيك!
- الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحرب المقبلة دمار شامل
- كايلي جينر تستعرض مفاتنها بـ"بيكيني مثير"!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 25, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 24, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 20, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 15, 2019
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)