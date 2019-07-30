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حدث في مثل هذا اليوم July 30, 2019
أحداث سياسية وعامة
1930 - فازت الأوروغواي بأول كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه على منتخب الأرجنتين في النهائي بنتيجة 4-2.
1954 - النجم الأمريكي إلفيس بريسلي يحيي أولى حفلاته.
1971 - مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر.
1999 - تنصيب ملك المغرب محمد السادس على العرش رسميًا.
مواليد
1511 - جورجو فازاري، رسام إيطالي.
1863 - هنري فورد، رجل صناعة أمريكي.
1818 - إيميلي برونتي، روائية وشاعرة إنجليزية.
1920 - فريد شوقي، ممثل مصري.
1947 - أرنولد شوارزنيجر، ممثل وسياسي أمريكي.
وفيات
579 - البابا بندكت الأول، بابا الكنيسة الكاثوليكية.
1898 - أوتو فون بسمارك، مستشار ألمانيا.
1912 - الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان.
2002 - عاطف سالم، مخرج مصري.
2009 - مصطفى أبو علي، مخرج سينمائي فلسطيني.
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