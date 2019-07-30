حدث في مثل هذا اليوم July 30, 2019

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أحداث سياسية وعامة

1930 - فازت الأوروغواي بأول كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه على منتخب الأرجنتين في النهائي بنتيجة 4-2.

1954 - النجم الأمريكي إلفيس بريسلي يحيي أولى حفلاته.

1971 - مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر.

1999 - تنصيب ملك المغرب محمد السادس على العرش رسميًا.

مواليد

1511 - جورجو فازاري، رسام إيطالي.

1863 - هنري فورد، رجل صناعة أمريكي.

1818 - إيميلي برونتي، روائية وشاعرة إنجليزية.

1920 - فريد شوقي، ممثل مصري.

1947 - أرنولد شوارزنيجر، ممثل وسياسي أمريكي.

وفيات

579 - البابا بندكت الأول، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

1898 - أوتو فون بسمارك، مستشار ألمانيا.

1912 - الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان.

2002 - عاطف سالم، مخرج مصري.

2009 - مصطفى أبو علي، مخرج سينمائي فلسطيني.