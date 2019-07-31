حدث في مثل هذا اليوم July 31, 2019

أحداث سياسية وعامة

626 - النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخرج على رأس جيشة إلى دومة الجندل وذلك لتأمين طريق القوافل.

634 - انتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على الروم في معركة أجنادين، «قرب مدينة الرملة في فلسطين» وقد قتل من الروم ثلاثة آلاف جندي.

1741 - الإمبراطور الروماني المقدس كارل ألبرت السابع تشارلز ألبرت ملك بافاريا يغزو النمسا العليا وبوهيميا.

1790 - تسجيل أول براءة اختراع في الولايات المتحدة، للمخترع صموئيل هوبكنز لعملية البوتاس.

1938 - علماء الآثار يكتشفون في برسبوليس نقوش ولوحات من الذهب الفضة تعود للملك دارا الأول ملك الفرس.

1947 - الإعلان عن انتهاء عصبة الأمم.

1964 - التقاط أول صورة مقربة للأرض من على سطح القمر بثتها سفينة الفضاء الأمريكية «رينجر-7».

1999 - برنامج اكتشاف: لونار بروسبكتر - ناسا تعطل عمدا المركبة الفضائية في القمر، وبالتالي إنهاء مهمتها للكشف عن المياه المجمدة على سطح القمر.

2012 - مايكل فيلبس يحطم الرقم القياسي في عام 1964 متفوقاً على لاريسا لاتينينا بكسر الرقم القياسي لأكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الاولمبية.

مواليد

1912 - ميلتون فريدمان، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976.

1918 - بول بوير، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.

1939 - سعيد صالح، ممثل مصري.

1944 - روبرت ميرتون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.

وفيات

1784 - دنيس ديدرو، فيلسوف فرنسي.

1875 - أندرو جونسون، رئيس الولايات المتحدة.

1914 - جان جوريس، سياسي فرنسي.

1944 - أنطوان دو سانت-إيكسوبيري، كاتب فرنسي.

1968 - الأخطل الصغير، شاعر لبناني.