حدث في مثل هذا اليوم August 1, 2019

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أحداث سياسية وعامة
1498 - كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا.
1619 - وصول الفوج الأول من العبيد الأفارقة إلى ولاية فيرجينيا.
1774 - اكتشاف عنصر الأكسجين.
1834 - صدور أول طابع بريدي في البرازيل.
1876 - كولورادو تصبح الولاية الثامنة والثلاثين من ولايات الولايات المتحدة.
1902 - الولايات المتحدة تشتري حقوق قناة بنما من فرنسا.
1933 - القيام بأول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.
1981 - بدأ بث محطة MTV الموسيقية.
2018 - منح ميدالية فيلدز في الرياضيات لعام 2018 لكل من كوجر بيركار وأليسيو فيجالي وبيتر شولز وأكشاي فينكاتيش.
مواليد
10 قبل الميلاد - كلوديوس، إمبراطور روماني.
1744 - جان باتيست لامارك، عالم فرنسي في علم الأحياء.
1819 - هرمان ملفيل، روائي أمريكي.
1885 - جورج هيفيشي، عالم كيمياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1943.
1893 - ألكسندر الأول، ملك يوناني.
1895 - غابور أندريانسكي، عالم نبات ومستكشف مجري.
1924 - جورج تشارباك، عالم فيزياء فرنسي / بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1992.
1930 - بيار بورديو، عالم فرنسي في علم الاجتماع.
1936 - إيف سان لوران، مصمم أزياء فرنسي.
1945 - دوغلاس أوشيروف، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.
وفيات
30 قبل الميلاد - ماركوس أنطونيوس، عسكري روماني.
527 - جستين الأول، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1137 - لويس السادس، ملك فرنسي.
1714 - الملكة آن، ملكة بريطانية.
1967 - ريشارد كون، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1938.
1970 - أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.
1973 - مرتضى الوهاب، شاعر عراقي.
1990 - نوربير إلياس، عالم ألماني في علم الاجتماع
1996 - تاديوش رايخشتاين، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.
2004 - فيليب أبيلسون، عالم فيزياء أمريكي.
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