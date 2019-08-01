حدث في مثل هذا اليوم August 1, 2019

أحداث سياسية وعامة

1498 - كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا.

1619 - وصول الفوج الأول من العبيد الأفارقة إلى ولاية فيرجينيا.

1774 - اكتشاف عنصر الأكسجين.

1834 - صدور أول طابع بريدي في البرازيل.

1876 - كولورادو تصبح الولاية الثامنة والثلاثين من ولايات الولايات المتحدة.

1902 - الولايات المتحدة تشتري حقوق قناة بنما من فرنسا.

1933 - القيام بأول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.

1981 - بدأ بث محطة MTV الموسيقية.

2018 - منح ميدالية فيلدز في الرياضيات لعام 2018 لكل من كوجر بيركار وأليسيو فيجالي وبيتر شولز وأكشاي فينكاتيش.

مواليد

10 قبل الميلاد - كلوديوس، إمبراطور روماني.

1744 - جان باتيست لامارك، عالم فرنسي في علم الأحياء.

1819 - هرمان ملفيل، روائي أمريكي.

1885 - جورج هيفيشي، عالم كيمياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1943.

1893 - ألكسندر الأول، ملك يوناني.

1895 - غابور أندريانسكي، عالم نبات ومستكشف مجري.

1924 - جورج تشارباك، عالم فيزياء فرنسي / بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1992.

1930 - بيار بورديو، عالم فرنسي في علم الاجتماع.

1936 - إيف سان لوران، مصمم أزياء فرنسي.

1945 - دوغلاس أوشيروف، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.

وفيات

30 قبل الميلاد - ماركوس أنطونيوس، عسكري روماني.

527 - جستين الأول، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1137 - لويس السادس، ملك فرنسي.

1714 - الملكة آن، ملكة بريطانية.

1967 - ريشارد كون، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1938.

1970 - أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.

1973 - مرتضى الوهاب، شاعر عراقي.

1990 - نوربير إلياس، عالم ألماني في علم الاجتماع

1996 - تاديوش رايخشتاين، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.

2004 - فيليب أبيلسون، عالم فيزياء أمريكي.