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حدث في مثل هذا اليوم August 3, 2019
أحداث سياسية وعامة
1342 - بدء حصار الجزيرة الخضراء أثناء حروب الاسترداد الإسبانية.
1492 - كريستوفر كولومبوس ومعه 88 بحارًا يبدؤون رحلة لاكتشاف العالم الجديد، وكانت الرحلة تاريخية حيث تمكنوا من اكتشاف أغنى بقاع العالم في الأمريكيتين.
1783 - انفجار بركان جبل أساما ويتسبب ذلك في مقتل 35 ألف شخص.
1960 - النيجر تنال استقلالها من فرنسا.
2016 - 300 راكبًا ينجون بعد تحطم طائرة كانت تقلهم واحتراقها في مطار دبي الدولي.
مواليد
1867 - ستانلي بلدوين، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1903 - الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية.
1907 - محمد الحليوي، شاعر تونسي.
1923 - البابا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
1926 - رشدي أباظة، ممثل مصري.
وفيات
1460 - الملك جيمس الثاني، ملك اسكتلندا.
1780 - كوندياك، فيلسوف فرنسي.
1924 - جوزيف كونراد، كاتب بريطاني.
1942 - ريشارد فيلشتيتر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1915.
1977 - المطران مكاريوس، رئيس وكبير أساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية وأول رئيس لقبرص.
1979 - بيرتل أولين، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.
1999 - عبد الوهاب البياتي، شاعر عراقي.
2008 - ألكسندر سولجنيتسين، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1970
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