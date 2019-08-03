حدث في مثل هذا اليوم August 3, 2019

أحداث سياسية وعامة

1342 - بدء حصار الجزيرة الخضراء أثناء حروب الاسترداد الإسبانية.

1492 - كريستوفر كولومبوس ومعه 88 بحارًا يبدؤون رحلة لاكتشاف العالم الجديد، وكانت الرحلة تاريخية حيث تمكنوا من اكتشاف أغنى بقاع العالم في الأمريكيتين.

1783 - انفجار بركان جبل أساما ويتسبب ذلك في مقتل 35 ألف شخص.

1960 - النيجر تنال استقلالها من فرنسا.

2016 - 300 راكبًا ينجون بعد تحطم طائرة كانت تقلهم واحتراقها في مطار دبي الدولي.

مواليد

1867 - ستانلي بلدوين، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1903 - الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية.

1907 - محمد الحليوي، شاعر تونسي.

1923 - البابا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

1926 - رشدي أباظة، ممثل مصري.

وفيات

1460 - الملك جيمس الثاني، ملك اسكتلندا.

1780 - كوندياك، فيلسوف فرنسي.

1924 - جوزيف كونراد، كاتب بريطاني.

1942 - ريشارد فيلشتيتر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1915.

1977 - المطران مكاريوس، رئيس وكبير أساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية وأول رئيس لقبرص.

1979 - بيرتل أولين، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.

1999 - عبد الوهاب البياتي، شاعر عراقي.

2008 - ألكسندر سولجنيتسين، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1970