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حدث في مثل هذا اليوم August 4, 2019
أحداث سياسية وعامة
1578 - السعديون يقضون على التواجد البرتغالي في المغرب بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن.
1909 - بداية الإضراب السويدي العام.
1914 - المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى.
1933 - صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية.
1984 - فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسما جديدا للجمهورية.
1988 - علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعا جديدا من فيروس نقص المناعة الإيدز.
2000 - الاحتفالات تعم المملكة المتحدة لإحياء ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الأم المئة، وتعتبر الملكة إليزابيث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل بذكرى ميلادها المئة.
2007 - إطلاق سفينة الفضاء "فينيكس" التابعة لناسا.
2010 - إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.
2017 - إعادة انتخاب بول كاغامه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية الرواندية 2017 بنسبة 98,7% من الأصوات.
2017 - انتقال اللاعب البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان قادما من نادي برشلونة في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.
مواليد
1859 - كنوت همسون، أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.
1900 - الملكه إليزابيث، زوجة جورج السادس ملك المملكة المتحدة.
1950 - الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب.
1960 - خوسيه لويس ثباتيرو، رئيس وزراء إسبانيا.
1961 - باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009.
1965 - فريدريك رينفلت، رئيس وزراء السويد.
وفيات
1060 - الملك هنري الأول، ملك فرنسا.
2003 - فردريك روبنز، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام
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