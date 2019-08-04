حدث في مثل هذا اليوم August 4, 2019

أحداث سياسية وعامة

1578 - السعديون يقضون على التواجد البرتغالي في المغرب بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن.

1909 - بداية الإضراب السويدي العام.

1914 - المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى.

1933 - صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية.

1984 - فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسما جديدا للجمهورية.

1988 - علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعا جديدا من فيروس نقص المناعة الإيدز.

2000 - الاحتفالات تعم المملكة المتحدة لإحياء ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الأم المئة، وتعتبر الملكة إليزابيث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل بذكرى ميلادها المئة.

2007 - إطلاق سفينة الفضاء "فينيكس" التابعة لناسا.

2010 - إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.

2017 - إعادة انتخاب بول كاغامه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية الرواندية 2017 بنسبة 98,7% من الأصوات.

2017 - انتقال اللاعب البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان قادما من نادي برشلونة في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.

مواليد

1859 - كنوت همسون، أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.

1900 - الملكه إليزابيث، زوجة جورج السادس ملك المملكة المتحدة.

1950 - الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب.

1960 - خوسيه لويس ثباتيرو، رئيس وزراء إسبانيا.

1961 - باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009.

1965 - فريدريك رينفلت، رئيس وزراء السويد.

وفيات

1060 - الملك هنري الأول، ملك فرنسا.

2003 - فردريك روبنز، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام