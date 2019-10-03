حدث في مثل هذا اليوم October 3, 2019

أحداث سياسية وعامة

1778 - المستكشف البريطاني جيمس كوك يصل إلى منطقة ألاسكا في أقصى قارة أمريكا الشمالية.

1866 - التوقيع على «معاهدة فيينا» التي أنهت الحرب بين النمسا وإيطاليا.

1906 - اعتماد إشارة (SOS) رمزًا عالميًا عند طلب الاستغاثة، إلا أنها لم تطبق إلا سنة 1908.

1929 - مملكة صربيا وكرواتيا وسلوفينيا يتحدون تحت اسم يوغوسلافيا.

1948 - اكتشاف اليورانيوم في الكونغو برازافيل.

1971 - مركبة الفضاء السوفيتية لونا 19 غير المأهولة تتخذ مدارًا حول القمر.

2000 -الموسيقار ياني يطلق ألبومه الثالث عشر بعنوان «If I Could Tell You» والذي يحتوي على 11 مقطوعة

2017 - فوز كل من كيب ثورن وراينر فايس وباري باريش بجائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2017 لأبحاثهم في مجال الموجات الثقالية.

2018 - فوز غريغوري وينتر وجورج سميث وفرانسيس أرنولد بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2018 وذلك لأبحاثهم في مجال البروتينات.

مواليد

1445 - جلال الدين السيوطي، مؤرخ مسلم.

1803 - جون غوري، طبيب ومخترع أمريكي من أصل اسكتلندي.

1804 - ألان كارديك، كاتب فرنسي.

1867 - بيير بونارد، رسام فرنسي.

1886 - آلان-فورنييه، كاتب فرنسي.

1889 - كارل فون أوسيتزكي، صحفي وناشط سلام ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1935.

1897 - لويس أراغون، شاعر فرنسي.

1904 - تشارلز بيدرسن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.

1919 - جيمس بوكنان جونيور، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1986.

وفيات

1226 - فرنسيس الأسيزي، قديس كاثوليكي.

1896 - ويليام موريس، شاعر وكاتب إنجليزي.

1929 - جوستاف ستريسمان، سياسي ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926.

2017 - جلال طالباني، رئيس العراق السادس.