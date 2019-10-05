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حدث في مثل هذا اليوم October 5, 2019
أحداث سياسية وعامة
610 - تتويج الإمبراطور البيزنطي هرقل.
816 - تتويج الإمبراطور الروماني لويس الأول من البابا ستيفان الرابع في رانس.
869 - عقد مجمع القسطنطينية الرابع لتحديد ما يجب عمله حيال بطريرك القسطنطينية فوتيوس.
1143 - ملك مملكة ليون ألفونسو السابع يعترف بالبرتغال كمملكة مستقلة.
1550 - تأسيس مدينة كونثبثيون في تشيلي.
1582 - بسبب استخدام تقويم جريجوري فإن هذا اليوم غير موجود في هذا العام في كل من إيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.
1665 - تأسيس جامعة كيل.
1789 - النساء الفرنسيات يقمن بمظاهرة أمام قصر فيرساي الملكي للمطالبة بالخبز والغذاء.
1857 - تأسيس مدينة أناهايم في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا.
1864 - إعصار يدمر مدينة كلكتا الهندية.
1905 - ويلبر رايت يقطع مسافة 24 ميلًا في 39 دقيقة مستخدمًا طائرته المسماة "رايت فلاير 3"، وهو ما أعتبر رقمًا قياسيًا صمد حتى سنة 1908.
1910 - قيام "ثورة 5 أكتوبر" في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية.
1914 - الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.
1915 - بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي بدول المركز.
1944 - فرنسا تمنح النساء حق التصويت.
1947 - بث أول خطاب متلفز للرئيس الأمريكي هاري ترومان من البيت الأبيض.
1947 - تكوين الكومنفورم الشيوعي في بلغراد
1948 - زلزال يقتل 110 آلاف شخص في العاصمة التركمانية عشق آباد.
1962 - عرض فيلم "دكتور نو"، وهو أول فيلم في سلسلة أفلام جيمس بوند.
1964 - عقد مؤتمر القمة العربي الثاني في مدينة الإسكندرية بمصر.
1985 - الجندي المصري سليمان خاطر يطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين بعد إلقائهم بالعلم المصري على الأرض.
1992 - مصرع 4 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرون خلال عملية نفذها حزب الله اللبناني في حاصبيا داخل الشريط الحدودي في جنوب لبنان.
2000 - مظاهرات عارمة في مدينة بلغراد أدت لاستقالة الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش في اليوم التالي.
2003 - أحمد قديروف يتولى رئاسة الشيشان.
2004 - لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني تصادق على مشروع قانون يرغم الحكومة الإيرانية على استئناف تخصيب اليورانيوم.
2014 - الجيش الصومالي وقوات الأميسوم يسيطرون على مدينة براوة، آخر ميناء كان خاضعا لتنظيم الشباب.
2015 - فوز الإيرلندي وليام كامبل، والصينية تو يويو، والياباني ساتوشي أومورا بجائزة نوبل في الطب لعام 2015 مناصفةً، لاكتشافهم أداة لقتل الطفيليات.
2016 - السلطات الإسرائيلية تعتقل ناشطات أسطول الحرية 4.
2016 - الإعلان عن فوز جان بيار سوفاج وفريزر ستودارت وبين فيرينغا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2016 لأعمالهم حول تصميم وتركيب الآلات الجزيئية.
2017 - فوز البريطاني من أصل ياباني كازوو إيشيغورو بجائزة نوبل في الأدب لسنة 2017.
2018 - الناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد تفوز بجائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي لنشاطهما ضد الاغتصاب والعنف والاستعباد الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.
مواليد
1377 - لويس الثاني دوق أنجو.
1829 - تشستر آرثر، رئيس الولايات المتحدة.
1879 - بيتون روس، عالم أمريكي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1966.
1887 - رينيه كاسان، دبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1968.
1929 - ريشارد جوردن، رائد فضاء أمريكي.
1930 - رينهارد سولتن، اقتصادي ألماني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1994.
1936 - فاتسلاف هافيل، رئيس التشيك الأول.
1976 - رمضان قديروف، رئيس الشيشان.
وفيات
578 - جستين الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1056 - هنري الثالث، إمبراطور روماني مقدس.
1214 - الملك ألفونسو الثامن، ملك مملكة قشتالة.
1976 - لارس أونساغر، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.
2004 - موريس ويلكنز، عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.
2011 - ستيف جوبز، المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة أبل.
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