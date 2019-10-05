حدث في مثل هذا اليوم October 5, 2019

أحداث سياسية وعامة

610 - تتويج الإمبراطور البيزنطي هرقل.

816 - تتويج الإمبراطور الروماني لويس الأول من البابا ستيفان الرابع في رانس.

869 - عقد مجمع القسطنطينية الرابع لتحديد ما يجب عمله حيال بطريرك القسطنطينية فوتيوس.

1143 - ملك مملكة ليون ألفونسو السابع يعترف بالبرتغال كمملكة مستقلة.

1550 - تأسيس مدينة كونثبثيون في تشيلي.

1582 - بسبب استخدام تقويم جريجوري فإن هذا اليوم غير موجود في هذا العام في كل من إيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.

1665 - تأسيس جامعة كيل.

1789 - النساء الفرنسيات يقمن بمظاهرة أمام قصر فيرساي الملكي للمطالبة بالخبز والغذاء.

1857 - تأسيس مدينة أناهايم في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا.

1864 - إعصار يدمر مدينة كلكتا الهندية.

1905 - ويلبر رايت يقطع مسافة 24 ميلًا في 39 دقيقة مستخدمًا طائرته المسماة "رايت فلاير 3"، وهو ما أعتبر رقمًا قياسيًا صمد حتى سنة 1908.

1910 - قيام "ثورة 5 أكتوبر" في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية.

1914 - الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.

1915 - بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي بدول المركز.

1944 - فرنسا تمنح النساء حق التصويت.

1947 - بث أول خطاب متلفز للرئيس الأمريكي هاري ترومان من البيت الأبيض.

1947 - تكوين الكومنفورم الشيوعي في بلغراد

1948 - زلزال يقتل 110 آلاف شخص في العاصمة التركمانية عشق آباد.

1962 - عرض فيلم "دكتور نو"، وهو أول فيلم في سلسلة أفلام جيمس بوند.

1964 - عقد مؤتمر القمة العربي الثاني في مدينة الإسكندرية بمصر.

1985 - الجندي المصري سليمان خاطر يطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين بعد إلقائهم بالعلم المصري على الأرض.

1992 - مصرع 4 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرون خلال عملية نفذها حزب الله اللبناني في حاصبيا داخل الشريط الحدودي في جنوب لبنان.

2000 - مظاهرات عارمة في مدينة بلغراد أدت لاستقالة الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش في اليوم التالي.

2003 - أحمد قديروف يتولى رئاسة الشيشان.

2004 - لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني تصادق على مشروع قانون يرغم الحكومة الإيرانية على استئناف تخصيب اليورانيوم.

2014 - الجيش الصومالي وقوات الأميسوم يسيطرون على مدينة براوة، آخر ميناء كان خاضعا لتنظيم الشباب.

2015 - فوز الإيرلندي وليام كامبل، والصينية تو يويو، والياباني ساتوشي أومورا بجائزة نوبل في الطب لعام 2015 مناصفةً، لاكتشافهم أداة لقتل الطفيليات.

2016 - السلطات الإسرائيلية تعتقل ناشطات أسطول الحرية 4.

2016 - الإعلان عن فوز جان بيار سوفاج وفريزر ستودارت وبين فيرينغا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2016 لأعمالهم حول تصميم وتركيب الآلات الجزيئية.

2017 - فوز البريطاني من أصل ياباني كازوو إيشيغورو بجائزة نوبل في الأدب لسنة 2017.

2018 - الناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد تفوز بجائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي لنشاطهما ضد الاغتصاب والعنف والاستعباد الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

مواليد

1377 - لويس الثاني دوق أنجو.

1829 - تشستر آرثر، رئيس الولايات المتحدة.

1879 - بيتون روس، عالم أمريكي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1966.

1887 - رينيه كاسان، دبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1968.

1929 - ريشارد جوردن، رائد فضاء أمريكي.

1930 - رينهارد سولتن، اقتصادي ألماني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1994.

1936 - فاتسلاف هافيل، رئيس التشيك الأول.

1976 - رمضان قديروف، رئيس الشيشان.

وفيات

578 - جستين الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1056 - هنري الثالث، إمبراطور روماني مقدس.

1214 - الملك ألفونسو الثامن، ملك مملكة قشتالة.

1976 - لارس أونساغر، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.

2004 - موريس ويلكنز، عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.

2011 - ستيف جوبز، المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة أبل.