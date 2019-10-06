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حدث في مثل هذا اليوم October 6, 2019

آخر تحديث: منذ 13 من الساعات و 3 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم October 6, 2019

أحداث سياسية وعامة

1787 - القائد العثماني حسن باشا جزايرلي يغادر مصر بعد فشله في القضاء على المماليك.

1927 - عرض أول فيلم ناطق في الولايات المتحدة.

1973 - نشوب حرب أكتوبر وعبور القوات المصرية قناة السويس والقوات السورية لخط آلون في الجولان،

1979 - البابا يوحنا بولس الثاني يستقبل في البيت الأبيض ليكون أول بابا يستقبل فيه.

1981 - اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات خلال العرض العسكري المقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.

1994 - العراق يحشد قواته العسكرية على الحدود مع الكويت في تكرار للأزمه التي بدأت في 2 أغسطس 1990 عندما احتلت قواته الكويت.

2000 - استقالة رئيس صربيا سلوبودان ميلوسيفيتش تحت ضغط المظاهرات الشعبية.

2000 - استقالة نائب رئيس الأرجنتين كارلوس ألفارز استنكارًا لقضايا الفساد والرشوة.

2014 - جون أوكيف وماي بريت موزر وإدوارد موزر يفوزون بجائزة نوبل في الطب لسنة 2014.

2015 - جائزة نوبل في الفيزياء تُمنح مناصفة بين عالمي الفيزياء الياباني تاكاكي كاجيتا والكندي آرثر ماكدونالد، وذلك لاكتشافهما ظاهرة تذبذب النيوترينو.

2017 - منظمة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تحصل على جائزة نوبل للسلام.

 

مواليد

1773 - الملك لويس فيليب الأول، ملك فرنسا.

1838 - اللواء محمود سامي البارودي، رئيس وزراء وشاعر مصري.

1903 - إيرنست والتون، عالم فيزياء أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.

1930 - حافظ الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.

1931 - ريكاردو جياكوني، عالم فيزياء إيطالي / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002.

 

وفيات

1912 - أوجست ماري فرنسوا برناريت، سياسي بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.

1951 - أوتو مايرهوف، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922.

1981 - محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية الثالث حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.

2002 - الأمير كلاوس، زوج بياتريكس ملكة هولندا.

2012 - الشاذلي بن جديد، رئيس الجزائر.

 

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