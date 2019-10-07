حدث في مثل هذا اليوم October 7, 2019

أحداث سياسية وعامة

1918 - سقوط مدينة بيروت التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في أيدي الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى.

1919 - تأسيس شركة الطيران الملكية الهولندية والتي تعتبر من أقدم شركات الطيران العاملة في العالم.

2003 - الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر يفوز بمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

2011 - منح جائزة نوبل للسلام لرئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف و«لمسؤولة حركة السلام في أفريقيا» ليما غبوي وللصحافية والناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان وذلك تقديرًا لنضالهن السلمي من أجل سلامة وحقوق النساء ولمشاركتهن في جهوز بناء وتحقيق السلام .

2013 - جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لسنة 2013 منحت لكل من جيمس روثمان وراندي شيكمان وتوماس سودهوف.

2014 - إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو وشوجي ناكامورا يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2014.

2015 - جائزة نوبل في الكيمياء تُمنح مثالثة بين السويدي توماس ليندال والأمريكي بول مودريتش والتركي الأمريكي عزيز سانجار وذلك لأبحاثهم في مجال ترميم الـ DNA.

مواليد

1885 - نيلس بور، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922.

1897 - إلايجا محمد، زعيم حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1934 حتى وفاته في سنة 1975.

1929 - نعيمة عاكف، ممثلة مصرية.

1931 - بليغ حمدي، ملحن مصري.

1939 - هارولد كروتو، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1996.

وفيات

1849 - إدغار آلان بو، شاعر وقصصي أمريكي.

1967 - السير. نورمان إنجيل، سياسي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933.

1994 - نيلس يرني، عالم دنماركي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1984.