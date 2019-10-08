حدث في مثل هذا اليوم October 8, 2019

أحداث سياسية وعامة

1912 - اندلاع حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية من جهه وصربيا وبلغاريا من جهه أخرى.

1917 - اختيار الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي رئيسًا لمجلس سوفييت مدينة بيتروغراد.

1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان عن استقلالهما عن يوغسلافيا.

2013 - جائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2013 منحت لكل من فرنسوا انغليرت وبيتر هيغز.

2014 - إيريك بيتزيغ ووليام مورنر وستيفان هيل يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2014.

- جائزة نوبل في الأدب تُمنح للكاتبة البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش، والمعروفة بكتبها عن حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

2018 - الأمريكيان بول رومر ووليام نوردهاوس يفوزان بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لأبحاثهما حول التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد.

مواليد

1850 - هنري لويس لو شاتلييه، عالم كيمياء فرنسي.

1870 - لويس فيرن، موسيقي فرنسي.

1883 - أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.

1895 -أحمد زوغو، ملك ألبانيا.

1917 - رودني بورتر، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1972.

1918 - ينز سكو، عالم كيمياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.

وفيات

1754 - هنري فيلدنغ، روائي إنجليزي.

1869 - فرانكلين بيرس، رئيس الولايات المتحدة.

1982 - فيليب نويل بيكر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1959.

1992 - فيلي برانت، مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971.

2008 - جورج بالاد، عالم أمريكي في علم الأحياء الخلوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.