حدث في مثل هذا اليوم October 9, 2019

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أحداث سياسية وعامة
337 ـ الأباطرة الثلاثة قسطنطين الثاني وقنسطانطيوس الثاني وقنسطنس يخلفون أباهم الراحل قسطنطين الأول على عرش الإمبراطورية الرومانية كشركاء في الحكم، حيث تقاسم الأباطرة الثلاثة أراضي الإمبراطورية.
1493 ـ معركة كربافا، حيث انتصر العثمانيون انتصارًا ساحقًا على الكروات.
1791 ـ إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميًا على العاصمة الأمريكية.
1867 - استقلال لوكسمبورغ.
1876 - صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية.
1882 - بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز.
1892 - الفلكي الإنجليزي «دكتور برنارد» يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري.
1948 - الإعلان عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة بكوريا "الشمالية" وهو اليوم الذي اتخذ يوماً وطنياً.
2013 - متحف فان غوخ يؤكد أخيراً أن لوحة الرسام فينسنت فان غوخ المسماة غروب الشمس في مونماجور أصلية.
2015 - الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقماً قياسياً في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام.
2016 - كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الخامسة، التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ.
مواليد
384 - هونوريوس، إمبراطور روماني.
1585 - الكاردينال ريشيليو، كاردينال وسياسي فرنسي.
1737 - لويجي جالفاني، طبيب وعالم تشريح إيطالي.
1828 - ليو تولستوي، أديب روسي.
1900 - جيمس هيلتون، روائي إنجليزي.
1922 - هانز ديملت، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.
1923 - كارلتون غايدوشك، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.
وفيات
1087 - الملك ويليام الأول، ملك إنجلترا.
1513 - الملك جيمس الرابع، ملك اسكتلندا.
1569 - بيتر برويغيل البكر، رسام هولندي.
1834 - جيمس ودل، مستكشف إنجليزي.
1941 - هانس سبيمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935.
1976 - ماو تسي تونغ، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.
1985 - بول جون فلوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.
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