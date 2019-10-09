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حدث في مثل هذا اليوم October 9, 2019

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 46 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم October 9, 2019

أحداث سياسية وعامة

337 ـ الأباطرة الثلاثة قسطنطين الثاني وقنسطانطيوس الثاني وقنسطنس يخلفون أباهم الراحل قسطنطين الأول على عرش الإمبراطورية الرومانية كشركاء في الحكم، حيث تقاسم الأباطرة الثلاثة أراضي الإمبراطورية.

1493 ـ معركة كربافا، حيث انتصر العثمانيون انتصارًا ساحقًا على الكروات.

1791 ـ إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميًا على العاصمة الأمريكية.

1867 - استقلال لوكسمبورغ.

1876 - صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية.

1882 - بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز.

1892 - الفلكي الإنجليزي «دكتور برنارد» يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري.

1948 - الإعلان عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة بكوريا "الشمالية" وهو اليوم الذي اتخذ يوماً وطنياً.

2013 - متحف فان غوخ يؤكد أخيراً أن لوحة الرسام فينسنت فان غوخ المسماة غروب الشمس في مونماجور أصلية.

2015 - الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقماً قياسياً في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام.

2016 - كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الخامسة، التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ.

 

مواليد

384 - هونوريوس، إمبراطور روماني.

1585 - الكاردينال ريشيليو، كاردينال وسياسي فرنسي.

1737 - لويجي جالفاني، طبيب وعالم تشريح إيطالي.

1828 - ليو تولستوي، أديب روسي.

1900 - جيمس هيلتون، روائي إنجليزي.

1922 - هانز ديملت، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.

1923 - كارلتون غايدوشك، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.

 

وفيات

1087 - الملك ويليام الأول، ملك إنجلترا.

1513 - الملك جيمس الرابع، ملك اسكتلندا.

1569 - بيتر برويغيل البكر، رسام هولندي.

1834 - جيمس ودل، مستكشف إنجليزي.

1941 - هانس سبيمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935.

1976 - ماو تسي تونغ، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.

1985 - بول جون فلوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.

 

 

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