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حدث في مثل هذا اليوم October 10, 2019
أحداث سياسية وعامة
1526 الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني يدخل إلى بودا عاصمة المجر. بذلك تصبح المجر تابعة للدولة العثمانية
1844 - توقيع «معاهدة طنجة» التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش.
1919 - توقيع «معاهدة سان جرمان» بين الحلفاء والنمسا الخاصة بالأقليات.
1937 - انعقاد «مؤتمر ليون» لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.
1940 - الطائرات الألمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة في إطار القصف المتبادل بين ألمانيا والمملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية.
2002 - سويسرا التي تشتهر بكونها دولة حيادية تنضم إلى الأمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع.
2015 - فريق من الباحثين بقيادة لي روجرز يعلن عن اكتشاف نوع بشري جديد في جنوب أفريقيا وهو إنسان ناليدي.
2017 - إعصار إيرما، أقوى إعصارٍ يشهده إقليم الكاريبي في التاريخ المُسجَل، يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بعدما ألحق أضراراً بالغة في جزر الكاريبي.
مواليد
1659 - هنري برسل، مؤلف موسيقي إنجليزي.
1890 - فرانتس فرفل، أديب نمساوي.
1892 - آرثر كومبتون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.
1915 - محمد خليفة التونسي، كاتب ومترجم مصري.
1937 - جارد دايموند، عالم أمريكي في علم الأحياء والفيزيولوجيا والجغرافيا.
وفيات
61هـ - استشهاد مسلم بن عقيل ابن عم الحسين بن علي وسفيره.
1797 - ماري ويلستونكرافت، كاتبة إنجليزية.
1948 - الملك فرديناند الأول، ملك مملكة بلغاريا.
1975 - جورج باغيت طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937.
1981 - رياض السنباطي ، موسيقار وملحن مصري
1983 - فليكس بلوخ، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.
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