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حدث في مثل هذا اليوم October 10, 2019

آخر تحديث: منذ 49 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم October 10, 2019

أحداث سياسية وعامة

1526 الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني يدخل إلى بودا عاصمة المجر. بذلك تصبح المجر تابعة للدولة العثمانية

1844 - توقيع «معاهدة طنجة» التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش.

1919 - توقيع «معاهدة سان جرمان» بين الحلفاء والنمسا الخاصة بالأقليات.

1937 - انعقاد «مؤتمر ليون» لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.

1940 - الطائرات الألمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة في إطار القصف المتبادل بين ألمانيا والمملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية.

2002 - سويسرا التي تشتهر بكونها دولة حيادية تنضم إلى الأمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع.

2015 - فريق من الباحثين بقيادة لي روجرز يعلن عن اكتشاف نوع بشري جديد في جنوب أفريقيا وهو إنسان ناليدي.

2017 - إعصار إيرما، أقوى إعصارٍ يشهده إقليم الكاريبي في التاريخ المُسجَل، يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بعدما ألحق أضراراً بالغة في جزر الكاريبي.

 

مواليد

1659 - هنري برسل، مؤلف موسيقي إنجليزي.

1890 - فرانتس فرفل، أديب نمساوي.

1892 - آرثر كومبتون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.

1915 - محمد خليفة التونسي، كاتب ومترجم مصري.

1937 - جارد دايموند، عالم أمريكي في علم الأحياء والفيزيولوجيا والجغرافيا.

 

وفيات

61هـ - استشهاد مسلم بن عقيل ابن عم الحسين بن علي وسفيره.

1797 - ماري ويلستونكرافت، كاتبة إنجليزية.

1948 - الملك فرديناند الأول، ملك مملكة بلغاريا.

1975 - جورج باغيت طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937.

1981 - رياض السنباطي ، موسيقار وملحن مصري

1983 - فليكس بلوخ، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.

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