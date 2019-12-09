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حدث في مثل هذا اليوم December 9, 2019

آخر تحديث: الإثنين, 09 كانون الأول / ديسمبر 2019, 06:35:AM
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم December 9, 2019

أحداث سياسية وعامة

914 - ذكا الأعور يدخل مصر على رأس جيش العباسيين مرسلًا من الخليفة أبو الفضل جعفر المقتدر بالله وذلك لرد خطر الفاطميين عن مصر.

1917 - المملكة المتحدة تحتل القدس أثناء الحرب العالمية الأولى.

1987 - أعضاء السوق الأوروبية يوقعون على معاهدة ماستريخت للوحدة الاقتصادية والنقدية.

 

مواليد

1594 - الملك غوستاف الثاني أدولف، ملك السويد.

1608 - جون ميلتون، شاعر إنجليزي.

1842 - بيوتر كروبوتكين، عالم جغرافيا روسي.

1868 - فريتز هابر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1918.

1917 - جيمس رينوتر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.

1919 - ويليام ليبسكوم، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1976.

1926 - هنري كيندال، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1990.

1946 - سونيا غاندي، سياسية هندية وأرملة رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي.

 

وفيات

1204 - إلياس بن جامع الإربلي، عالم مسلم وشاعر عربي عراقي.

1937 - غوستاف دالين، عالم فيزياء سويدي حاص على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1912.

1946 - شكيب أرسلان، كاتب وأديب ومفكر لبناني.

1996 - كرم مطاوع، ممثل ومخرج مصري.

2012 - باتريك مور، عالم بريطاني في علم الفلك.

 

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