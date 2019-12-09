حدث في مثل هذا اليوم December 9, 2019

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أحداث سياسية وعامة
914 - ذكا الأعور يدخل مصر على رأس جيش العباسيين مرسلًا من الخليفة أبو الفضل جعفر المقتدر بالله وذلك لرد خطر الفاطميين عن مصر.
1917 - المملكة المتحدة تحتل القدس أثناء الحرب العالمية الأولى.
1987 - أعضاء السوق الأوروبية يوقعون على معاهدة ماستريخت للوحدة الاقتصادية والنقدية.
مواليد
1594 - الملك غوستاف الثاني أدولف، ملك السويد.
1608 - جون ميلتون، شاعر إنجليزي.
1842 - بيوتر كروبوتكين، عالم جغرافيا روسي.
1868 - فريتز هابر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1918.
1917 - جيمس رينوتر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.
1919 - ويليام ليبسكوم، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1976.
1926 - هنري كيندال، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1990.
1946 - سونيا غاندي، سياسية هندية وأرملة رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي.
وفيات
1204 - إلياس بن جامع الإربلي، عالم مسلم وشاعر عربي عراقي.
1937 - غوستاف دالين، عالم فيزياء سويدي حاص على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1912.
1946 - شكيب أرسلان، كاتب وأديب ومفكر لبناني.
1996 - كرم مطاوع، ممثل ومخرج مصري.
2012 - باتريك مور، عالم بريطاني في علم الفلك.
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