حدث في مثل هذا اليوم December 11, 2019

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أحداث سياسية وعامة
1089 - وقوع "مذبحة معرة النعمان" إبان الحملة الصليبية الأولى، حيث اقتحم الصليبيون المدينة وقتلوا حوالي 20 ألفًا من سكانها.
1901 - غولييلمو ماركوني يجري أول بث للراديو عبر المحيط الأطلسي.
1925 - رضا بهلوي يطيح بالشاه أحمد مرزا القاجاري وينهي حكم القاجاريون لبلاد فارس وينصب نفسه شاهًا.
1930 - فشل انتفاضة خاكا في إسبانيا واعدام الضباط الذين ثاروا.
1946 - جامعة الدول العربية تصدر القرار 142 الرافض لقرار تقسيم فلسطين.
1963 - الإعلان عن استقلال كينيا.
1967 - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تصبح عضوًا في جامعة الدول العربية.
1976 - تأسيس مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
1979 - جمهورية روديسيا تغير اسمها إلى زيمبابوي.
1984 - معاوية ولد سيدي أحمد الطايع يقوم بانقلاب عسكري في موريتانيا يطيح بالرئيس محمد خونه ولد هيداله ويتولى الحكم خلفًا له.
1990 - بدأ إرسال القناة الفضائية المصرية، وهي أول قناة فضائية عربية.
2005 - اغتيال الصحافي والنائب اللبناني جبران تويني عبر تفجير سيارته.
2005 - الحكومة اللبنانية تطلب من مجلس الأمن إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المشتبه بهم باغتيال رفيق الحريري.
2007 - اغتيال العميد ركن في الجيش اللبناني فرانسوا الحاج بتفجير وقع في بعبدا.
2010 - الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن رئيس الحركة الإسلامية رائد صلاح بعد أن أمضى حكمًا بالسجن لمدة خمسة أشهر بتهمة الاعتداء على شرطي إسرائيلي.
2011 - المجلس الوطني التونسي ينتخب زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي رئيسًا للجمهورية وذلك بأغلبية 153 صوتًا من إجمالي 219.
2013 - السلطات البنغالية تُعدم الأمين العام للجماعة الإسلامية في بنغلاديش عبد القادر ملا.
2015 - المملكة العربيَّة السُعوديَّة تُجري إنتخاباتها البلديَّة الثالثة وهي الأولى التي سُمح فيها للنساء بالترشُّح لِمناصب محليَّة.
2015 - مؤتمر باريس للمناخ ينهي أعماله باتفاق دولي تاريخي حول المناخ.
2016 - الإعلان عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من طرف مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم لسنة 2016.
2018 - فشل سحب الثقة برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن زعامة حزب المحافظين بعد تصويت لأعضاء الحزب، بأغلبية مائتي صوت مقابل 117 صوتًا.
مواليد
1791 - ماري لويز، زوجة نابليون بونابرت ودوقة بارما.
1866 - ألفرد فيرنر، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1913.
1914 - والتر برسي غاردنر، عسكري بريطاني ووالد الأميرة منى الحسين.
وفيات
1574 - السلطان سليم الثاني، سلطان عثماني.
1904 - اللواء محمود سامي البارودي، رئيس وزراء وشاعر مصري.
2008 - تاسوس بابادوبولوس، رئيس قبرص الخامس.
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