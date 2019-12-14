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حدث في مثل هذا اليوم December 14, 2019
أحداث سياسية وعامة
557 - القسطنطينية تتعرض لدمار شديد من جراء زلزال.
1751 - تأسيس «أكاديمية ثريشيان العسكرية» كأول أكاديمية عسكرية في العالم.
1900 - ماكس بلانك يقدم اشتقاق نظري لقانون إشعاع الجسم الأسود في ميكانيكا الكم.
1901 - العالم غولييلمو ماركوني يجري أول اتصال لاسلكي.
1911 - المستكشف النرويجي روال أموندسن يصل مع أربعة من زملائه إلى نقطة القطب الجنوبي للمرة الأولى.
1947 - إفتتاح ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد.
2004- افتتاح جسر ميلو رسميًا كأطول جسر في العالم.
2013 - مركبة تشانج آه-3 الصينيَّة تهبط على سطح القمر حاملةً مسبار "يوتو"، لتُصبح بذلك أوَّل مركبة تفعل ذلك مُنذ سنة 1976م.
مواليد
1503 - نوستراداموس، طبيب ومنجم فرنسي.
1824 - بيير سيسيل بوفيس دي شافان، رسام فرنسي.
1861 - جرجي زيدان، أديب ومؤرخ لبناني.
1909 - إدوارد تاتوم، عالم أحياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.
1922 - نيكولاي باسوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
1942 - بوي تونج فونج، باحث فيتنامي وأحد رواد الرسوميات الحاسوبية.
وفيات
1542 - الملك جيمس الخامس، ملك اسكتلندا.
1788 - الملك كارلوس الثالث، ملك إسبانيا.
1799 - جورج واشنطن، رئيس الولايات المتحدة الأول.
1861 - الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا.
1972 - أنخيل كاراليتشيف كاتب بلغاري متخصص في أدب الأطفال.
1984 - بيثنتي أليكساندري، أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1977.
1989 - أندريه ساخاروف، عالم نووي سوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1975.
2001 - وينفرد جورج سيبالد، كاتب ألماني.
2013 - بيتر أوتول، ممثل إيرلندي اشتهر ببطولته في فيلم لورنس العرب.
2016 - أحمد راتب، ممثل مصري.
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