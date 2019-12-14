حدث في مثل هذا اليوم December 14, 2019

أحداث سياسية وعامة

557 - القسطنطينية تتعرض لدمار شديد من جراء زلزال.

1751 - تأسيس «أكاديمية ثريشيان العسكرية» كأول أكاديمية عسكرية في العالم.

1900 - ماكس بلانك يقدم اشتقاق نظري لقانون إشعاع الجسم الأسود في ميكانيكا الكم.

1901 - العالم غولييلمو ماركوني يجري أول اتصال لاسلكي.

1911 - المستكشف النرويجي روال أموندسن يصل مع أربعة من زملائه إلى نقطة القطب الجنوبي للمرة الأولى.

1947 - إفتتاح ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد.

2004- افتتاح جسر ميلو رسميًا كأطول جسر في العالم.

2013 - مركبة تشانج آه-3 الصينيَّة تهبط على سطح القمر حاملةً مسبار "يوتو"، لتُصبح بذلك أوَّل مركبة تفعل ذلك مُنذ سنة 1976م.

مواليد

1503 - نوستراداموس، طبيب ومنجم فرنسي.

1824 - بيير سيسيل بوفيس دي شافان، رسام فرنسي.

1861 - جرجي زيدان، أديب ومؤرخ لبناني.

1909 - إدوارد تاتوم، عالم أحياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.

1922 - نيكولاي باسوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.

1942 - بوي تونج فونج، باحث فيتنامي وأحد رواد الرسوميات الحاسوبية.

وفيات

1542 - الملك جيمس الخامس، ملك اسكتلندا.

1788 - الملك كارلوس الثالث، ملك إسبانيا.

1799 - جورج واشنطن، رئيس الولايات المتحدة الأول.

1861 - الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا.

1972 - أنخيل كاراليتشيف كاتب بلغاري متخصص في أدب الأطفال.

1984 - بيثنتي أليكساندري، أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1977.

1989 - أندريه ساخاروف، عالم نووي سوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1975.

2001 - وينفرد جورج سيبالد، كاتب ألماني.

2013 - بيتر أوتول، ممثل إيرلندي اشتهر ببطولته في فيلم لورنس العرب.

2016 - أحمد راتب، ممثل مصري.