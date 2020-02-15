حدث في مثل هذا اليوم February 15, 2020

أحداث سياسية وعامة

الحكم على الفيلسوف اليوناني سقراط بالإعدام.

930 - الخليفة العزيز بالله الفاطمي يقضي على فتنة القرامطة وأفتكين في الشام ويوطد حكم الفاطميين في بلاد الشام التي أصبحت ولاية فاطمية حاضرتها دمشق.

1258 - هولاكو يدخل عاصمة الخلافة العباسية بغداد بعد إعلان الخليفة العباسي تسليم المدينة للمغول دون قيد أو شرط.

1794 - فرنسا تتبنى العلم الأزرق والأبيض والأحمر.

1898 - انفجار يدمر ويغرق المدمرة الأمريكية "يو.أس.أس. مين" في ميناء هافانا بكوبا، وقد أدى هذا الحادث إلى إعلان الولايات المتحدة الحرب على إسبانيا فيما عرف باسم الحرب الأمريكية الإسبانية، وهي الحرب التي جردت إسبانيا من كوبا والفلبين.

1928 - سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسًا على سوريا.

1936 - أدولف هتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا، وكانت السيارة هي فولكس فاجن.

1942 - سقوط سنغافورة بيد اليابان، والجنرال البريطاني آرثر بيرسيفال يعلن استسلام 80,000 من قواته ليصبحوا أسرى حرب، وهو أكبر استسلام بريطاني في التاريخ وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1994 - زلزال في جنوب سومطرة بإندونيسيا بقوة 7.0 على مقياس ريختر قتل فيه 207 شخص وأصيب أكثر من 2000 وشرد حوالي 75000 وأدى إلى انهيارات أرضية وطينية وحرائق في مقاطعة لامبونغ.

1999 - قوات كوماندوس تركية تلقي القبض في كينيا على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المطالب بالانفصال عن تركيا.

2000 - صحيفة "كول هعير" العبرية تكشف النقاب عن خطة إسرائيلية تعمل عليها وزارة الأديان لحفر نفق جديد تحت ساحة المبكى.

2003 - مظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بين 10 ملايين و15 مليون شخص في أكثر من 600 مدينة.

2004 - انهيار جزء بمساحة 100 متر من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى، بسبب أعمال الحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية وقيامها بإزالة الأتربة المتساقطة وجزء من الجدار دون مراعاة تضمنها لآثار إسلامية.

2009 - تعديل دستوري في فنزويلا يلغي القيود على إعادة انتخاب الرئيس ويسمح للرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز بالبقاء في السلطة إلى أن يخسر الانتخابات.

2011- بداية الاحتجاجات في بنغازي على خلفية اعتقال المحامي فتحي تربل في ما عرف لاحقاً بشرارة الثورة الليبية.

2012 - انتخاب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي.

2013 - نيزك يمر فوق مدينة تشليابينسك في روسيا يتسبب بأمطار نيزكية أدت إلى إصابة أكثر من 1000 شخص وخراب في حوالي 4300 منزل وهو أكبر نيزك مر على الأرض خلال هذا القرن.

2014 - رئيس الوزراء اللبناني المكلَّف تمَّام سلام يُعلن تشكيل الحكومة اللبنانيَّة الجديدة.

2015 - تنظيم داعش يُعدم 21 مصريًّا قبطيًّا من العاملين في ليبيا، والقوات المسلحة المصرية تُوجِّه غارات جويَّة لأهدافٍ تابعة للتنظيم سالِف الذِكر في ليبيا.

مواليد

1386 - الملك لادسلاو الأول، ملك مملكة نابولي.

1519 - بيدرو مينينديز دي أفيلس، مستكشف وبحار إسباني.

1564 - جاليليو جاليلي، عالم رياضيات وفلكي إيطالي.

1710 - الملك لويس الخامس عشر، ملك فرنسا.

1811 - دومينجو فاوستينو سارمينتو، رئيس الأرجنتين.

1845 - إليهو روت، محامي ودبلوماسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1912.

1861 - شارل إدوار غيوم، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1920.

1873 - هانس فون أويلر شلبين، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.

1882 - جون باريمور، ممثل أمريكي.

1901 - عبد المهدي مطر، فقيه وكاتب وشاعر وأستاذ جامعي العراقي.

1921 - مرسي جميل عزيز، شاعر مصري.

1935 - إيلي صنيفر، ممثل لبناني.

1941 - فاطمة الركراكي، ممثلة مغربية.

1942 - عبد الله مشرف، ممثل مصري.

1952 - ينز يورن بيرتيلسن، لاعب كرة قدم دنماركي.

1953 - شكري أنيس فاخوري، كاتب وروائي لبناني.

1954 - ميان كل أكبر زيب، دبلوماسي باكستاني.

1956 - عبد الله موسى أبو عبد الصمد، مستشار أعمال نيجيري.

1957 - سعاد جواد، ممثلة عراقية.

1959 - ماجد ياسين، ممثل عراقي.

1963 - ياسمين، ممثلة مصرية.

1972 - ابتهال الخطيب، سياسية كويتية.

1974 - فيصل باجي، لاعب كرة قدم جزائري.

1976 - عاصم حواط، ممثل سوري.

1978 - ريكاردو أليغريتي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1980 - أوليفيا، مغنية أمريكية.

1982 - نسرين طافش، ممثلة فلسطينية.

1983 - فيليب ديغن، لاعب كرة قدم سويسري.

1986 -

أمي كوشيميزو، ممثلة أداء صوتي يابانية.

غابرييل باليتا، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

أمبير رايلي، ممثلة أمريكية.

1988 - روي باتريسيو، لاعب كرة قدم برتغالي.

1990 - خلود عيسى، ممثلة تونسية.

1998 - زاكاري جوردون، ممثل أمريكي.

وفيات

1915 - ثيودور إيشيرش، طبيب ألماني.

1928 - هربرت أسكويث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1947 - مصطفى عبد الرازق، شيخ الجامع الأزهر وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

1959 - أوين ريتشاردسون، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1928.

1972 - زكي رستم، ممثل مصري.

1979 - راضي الطباطبائي، فقيه مسلم وشاعر وكاتب عراقي.

1988 - ريتشارد فاينمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

1999 - هنري كيندال، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1990.

2000 - شفيق جلال، مغني مصري.

2007 - فاتن فريد، مغنية وممثلة مصرية.

2012 - حاتم ذو الفقار، ممثل مصري.