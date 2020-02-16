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حدث في مثل هذا اليوم February 16, 2020
أحداث سياسية وعامة
1723 - تنصيب لويس الخامس عشر ملكًا على فرنسا.
1785 - أنطوان لافوازييه ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين.
1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.
1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.
1923 - اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر.
1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.
1979 - زلزال قرب ساحل بيرو بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 14 شخص.
1989 - تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.
مواليد
1822 - فرانسيس جالتون، عالم رياضيات إنجليزي.
1828 - جان هنري دونانت، رجل أعمال سويسري ومؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.
1964 - بيبيتو، لاعب كرة قدم برازيلي.
1970 - أنجلو بيروتسي، لاعب كرة قدم إيطالي.
1972 - ساره كلارك، ممثلة أمريكية.
1975 - كاريس بشار، ممثلة سورية.
وفيات
1391 - يوحنا الخامس باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1907 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.
1917 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي.
1932 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.
1976 - حسين صدقي، ممثل مصري.
1990 - كيث هارينغ، رسام أمريكي.
2016 - بطرس بطرس غالي، دبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة.
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