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حدث في مثل هذا اليوم February 16, 2020

آخر تحديث: منذ 12 من الساعات و 56 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم February 16, 2020

أحداث سياسية وعامة

1723 - تنصيب لويس الخامس عشر ملكًا على فرنسا.

1785 - أنطوان لافوازييه ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين.

1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.

1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.

1923 - اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر.

1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.

1979 - زلزال قرب ساحل بيرو بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 14 شخص.

1989 - تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.

 

مواليد

1822 - فرانسيس جالتون، عالم رياضيات إنجليزي.

1828 - جان هنري دونانت، رجل أعمال سويسري ومؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.

1964 - بيبيتو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1970 - أنجلو بيروتسي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1972 - ساره كلارك، ممثلة أمريكية.

1975 - كاريس بشار، ممثلة سورية.

 

وفيات

1391 - يوحنا الخامس باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1907 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.

1917 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي.

1932 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.

1976 - حسين صدقي، ممثل مصري.

1990 - كيث هارينغ، رسام أمريكي.

2016 - بطرس بطرس غالي، دبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة.

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