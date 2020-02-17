حدث في مثل هذا اليوم February 17, 2020

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أحداث سياسية وعامة
815 - انتصار ابن طباطبا على والي الكوفة من قبل الخليفة العباسي المأمون بعد أن استفحل أمره خاصة بعد انضمام أهل الكوفة والأعراب إليه إلا أنه توفي فجأة صبيحة انتصاره، واستمرت حركته من بعده، وعظم أمرها إلى أن قضى عليها العباسيون.
1776 - بدء تشغيل أول إنارة عمومية بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمدينة بالتيمور.
1855 - القائد العثماني "عمر باشا" يهزم الجيش الروسي في "معركة جوزلوفا" في شبه جزيرة القرم.
1878 - بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالولايات المتحدة مكونة من 18 هاتف وذلك في مدينة سان فرانسيسكو.
1933 - صدور العدد الأول من مجلة نيوزويك الأسبوعية الأمريكية.
1938 - بدء أول عرض للتلفزيون الملون على الجمهور في لندن والذي اخترعه الاسكتلندي "ج. بيرد" عام 1928.
1959 - إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس والذي يحمل اسم "فانكارد 2".
1996 - زلزال في منطقة إريان جايا بإندونيسيا بقوة 8.2 على مقياس ريختر يؤدي إلى سقوط 108 قتيل وإصابة 423 شخص وحصول أضرار ضخمة حدثت بسبب تسونامي صاحب الهزه وصل ارتفاعه إلى أكثر من 7 أمتار في العديد من المناطق.
مواليد
• 1653 - أركانجلو كوريلي، موسيقي إيطالي.
• 1723 - توبياس ماير، فلكي ألماني
• 1752 - فريدريش ماكسيميليان فون كلنجر، كاتب ألماني.
• 1888 - أوتو شتيرن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1943.
• 1916 - ليلى مراد، ممثلة ومغنية مصرية.
• 1936 - فاروق شوشة شاعر وأديب وإذاعي مصري.
• 1955 - مو يان، أديب صيني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2012.
• 1961 - أندريه كاراطائف، عالم روسي في علم الاجتماع واقتصادي ومؤرخ.
• 1968 - نجوى قاسم، إعلامية لبنانية.
• 1971 - دنيس ريتشاردز، ممثلة أمريكية.
• 1976 - تيم حسن، ممثل سوري.
وفيات
364 - جوفيان، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.
1673 - موليير، أديب ومسرحي فرنسي.
1856 - هاينرش هاينه، كاتب ألماني.
1909 - جيرانيمو، قائد قبيلة الأباتشي من الهنود الحمر.
1934 - الملك ألبير الأول، ملك بلجيكا.
1947 - الأميرة شويكار الزوجة الأولى لفؤاد بن الخديوى إسماعيل.
1961 - لطفي قيردار، طبيب عسكري وسياسي عثماني.
2009 - يوجينيا كالي، باحثة أمريكية في السرطان والأوبئة.
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