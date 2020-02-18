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حدث في مثل هذا اليوم February 18, 2020

آخر تحديث: منذ 10 من الساعات و 7 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم February 18, 2020

أحداث سياسية وعامة

1229 - الإمبراطور الروماني فريدريك الثاني يوقع هدنة لمدة 10 سنوات مع الملك الكامل استعاد فيها القدس والناصرة وبيت لحم بدون قتال أو مساندة من البابا وذلك أثناء الحملة الصليبية السادسة.

1685 - الفرنسيون يؤسسون فونت سانت لويس في خليج ماتاجوردا.

1856 - السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمانًا عرف باسم "إصلاحات خط همايوني" حول أوضاع المسيحيين في الدولة العثمانية، وقد تعرض هذا الفرمان لانتقادات كبيرة داخل الدولة.

1911 - إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من الله أباد في الهند البريطانية إلى نايني على بعد 10 أميال حاملًا 6500 رسالة.

1920 - صدور العدد الأول من صحيفة "فتى العرب" الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط.

 

مواليد

1404 - ليون باتيستا ألبيرتي، مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.

1516 - الملكة ماري الأولى، ملكة إنجلترا.

1745 - ألساندرو فولتا، عالم فيزياء إيطالي.

1914 - محمود ذو الفقار، مخرج وممثل مصري.

1922 - هيلين براون، صحافية وكاتبة أمريكية.

1931 - توني موريسون، روائية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993.

1933 - بوبي روبسون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

1940 - سميرة خوري، ممثلة أردنية.

 

وفيات

1294 - الإمبراطور قوبلاي خان، إمبراطور الإمبراطورية المنغولية الخامس.

1405 - تيمورلنك، زعيم مغولي ومؤسس السلالة التيمورية

1967 - روبرت أوبنهايمر، عالم فيزياء أمريكي.

1978يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.

2009 - الطيب صالح، روائي سوداني.

2016 - علاء الديب، كاتب وروائي مصري.

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