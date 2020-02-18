حدث في مثل هذا اليوم February 18, 2020

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أحداث سياسية وعامة
1229 - الإمبراطور الروماني فريدريك الثاني يوقع هدنة لمدة 10 سنوات مع الملك الكامل استعاد فيها القدس والناصرة وبيت لحم بدون قتال أو مساندة من البابا وذلك أثناء الحملة الصليبية السادسة.
1685 - الفرنسيون يؤسسون فونت سانت لويس في خليج ماتاجوردا.
1856 - السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمانًا عرف باسم "إصلاحات خط همايوني" حول أوضاع المسيحيين في الدولة العثمانية، وقد تعرض هذا الفرمان لانتقادات كبيرة داخل الدولة.
1911 - إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من الله أباد في الهند البريطانية إلى نايني على بعد 10 أميال حاملًا 6500 رسالة.
1920 - صدور العدد الأول من صحيفة "فتى العرب" الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط.
مواليد
1404 - ليون باتيستا ألبيرتي، مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.
1516 - الملكة ماري الأولى، ملكة إنجلترا.
1745 - ألساندرو فولتا، عالم فيزياء إيطالي.
1914 - محمود ذو الفقار، مخرج وممثل مصري.
1922 - هيلين براون، صحافية وكاتبة أمريكية.
1931 - توني موريسون، روائية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993.
1933 - بوبي روبسون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
1940 - سميرة خوري، ممثلة أردنية.
وفيات
1294 - الإمبراطور قوبلاي خان، إمبراطور الإمبراطورية المنغولية الخامس.
1405 - تيمورلنك، زعيم مغولي ومؤسس السلالة التيمورية
1967 - روبرت أوبنهايمر، عالم فيزياء أمريكي.
1978يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.
2009 - الطيب صالح، روائي سوداني.
2016 - علاء الديب، كاتب وروائي مصري.
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