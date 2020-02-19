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حدث في مثل هذا اليوم February 19, 2020

آخر تحديث: منذ 13 من الساعات و 13 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم February 19, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 197 - الإمبراطور الروماني سيبتيموس سيفيروس يهزم كلوديوس ألبنوس في "معركة لوجدنوم"، وهي المعركة الأكثر دموية بين الجيوش الرومانية.

• 685 - محمد بن أبي بكر الصديق يصل إلى مصر واليًا عليها من قبل الخليفة علي بن أبي طالب.

• 1451 - تتويج محمد الفاتح سلطاناً للدولة العثمانية للمرة الثانية.

• 1674 - إنجلترا وهولندا توقعان "اتفاقية سلام وستمنستر" والتي أنهت "الحرب الأنجلو هولندية الثالثة"، وقد تضمن الاتفاق إعطاء كل من سورينام بأمريكا الجنوبية الغنية بقصب السكر وجزيرة رون بشمال أرخبيل مالوكو في إندونيسيا الغنية بجوزة الطيب لهولندا مقابل تنازل هولندا عن نيو نذرلاند في أمريكا الشمالية لإنجلترا التي قامت بتغيير اسمها إلى نيويورك.

• 1915 - بدأ معركة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى.

• 1937 -

o استخدام علم هولندا لأول مرة بشكل رسمي.

• 1986 -الاتحاد السوفيتي يطلق محطة الفضاء مير حاملة معها 3 أفراد لتدور في المدار لمدة 15 سنة ، تكللت خلالها بالنجاح لمدة 10 سنوات من زمنها المتوقع.

• 2014 - فيسبوك تعلن عن شراء واتس آب مقابل 16-19 مليار دولار.

 

مواليد

1473 - نيكولاس كوبرنيكوس، عالم بولندي في علم الفلك.

1817 - الملك ويليام الثالث، ملك هولندا.

1833 - إيلي دوكميان، صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1859 - سفانت أرينيوس، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1903.

1865 - سفين هيدين، مستكشف سويدي.

1941 - دايفيد غروس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2004.

1950 - صلاح رشوان، ممثل مصري.

1953 - كرستينا فيرنانديز، رئيسة الأرجنتين.

1954 - سقراط، لاعب كرة قدم برازيلي.

1956 -رودريك ماكينون، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2003.

1975 - موناليزا، ممثلة مصرية.

1985 -آمال ماهر، مغنية مصرية.

 

وفيات

1709 - توكوغاوا تسونايوشي، شوغون ياباني.

1897 - كارل ويرستراس، عالم رياضيات ألماني.

1951 - أندريه جيد، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1947.

1952 - كنوت همسون، أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.

1988 - أندريه كورنان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.

2012 - ريناتو دولبيكو، عالم إيطالي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

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