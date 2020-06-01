حدث في مثل هذا اليوم June 1, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 636 - المسلمون بقيادة أبو عبيدة بن الجراح يفتحون مدينة حمص بعد أن حاصروها حصارًا شديدًا فاضطرت المدينة إلى طلب الصلح فكتب المسلمون لأهلها كتابًا بالأمان على أنفسهم وأموالهم.

• 987 - انتخاب أوغو كابيه ملكًا على فرنسا.

• 1671 - العثمانيون يعلنون الحرب على بولندا.

• 1938 - الإصدار الأول للمجلة المصورة «سوبرمان».

• 1955 - استقلال تونس.

• 1958 - كندا تبدأ بثًا تلفزيونيًا يغطي جميع الأراضي الكندية.

• 1973 - رئيس الوزراء اليوناني جيورجيوس بابادوبولوس يلغي الملكية، وتم إقرار هذا الإلغاء في استفتاء عام 1974.

• 1980 - المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها.

• 2009 -

o طائرة الخطوط الجوية الفرنسية الرحلة 447 تتحطم فوق المحيط الأطلسي وذلك بعد تعرضها لاضطرابات جوية شديدة خلال رحلتها من ريو دي جانيرو إلى باريس.

o شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز تعلن إفلاسها رسميًا وذلك بعد تقدمها بطلب لحمايتها من الدائنين بحسب الفصل 11 من القانون الأمريكي.

• 2016 - افتتاح نفق قاعدة غوتارد في جبال الألب السويسرية، ليصبح أطول وأعمق نفق سكة حديدية في العالم

مواليد

• 1637 - جاك ماركيت، مستكشف فرنسي.

• 1796 - سادي كارنو، عالم فيزياء فرنسي.

• 1917 - ويليام نولز، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2001.

• 1926 -

• مارلين مونرو، ممثلة أمريكية.

• أندي جريفيث، ممثل أمريكي.

• 1929 - جيمس بيلينغتون، أستاذ أكاديمي أمريكي.

• 1932 - نجيب سرور، شاعر مصري.

• 1971 - جلعاد تسوكرمن، عالم لسانيات ولغات.

وفيات

1868 - جيمس بيوكانان، رئيس الولايات المتحدة الخامس عشر.

1925 - سليمان البستاني، أديب لبناني.

1946 - يون أنتونيسكو، رئيس وزراء رومانيا.

1949 - خليل مطران، شاعر لبناني.

1968 - هيلين كيلر، أديبة أمريكية.

1979 - فرنر فورسمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.

1987 - رشيد كرامي، رئيس وزراء لبنان.

2008 -إيف سان لوران، مصمم أزياء فرنسي.