حدث في مثل هذا اليوم June 1, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 636 - المسلمون بقيادة أبو عبيدة بن الجراح يفتحون مدينة حمص بعد أن حاصروها حصارًا شديدًا فاضطرت المدينة إلى طلب الصلح فكتب المسلمون لأهلها كتابًا بالأمان على أنفسهم وأموالهم.
• 987 - انتخاب أوغو كابيه ملكًا على فرنسا.
• 1671 - العثمانيون يعلنون الحرب على بولندا.
• 1938 - الإصدار الأول للمجلة المصورة «سوبرمان».
• 1955 - استقلال تونس.
• 1958 - كندا تبدأ بثًا تلفزيونيًا يغطي جميع الأراضي الكندية.
• 1973 - رئيس الوزراء اليوناني جيورجيوس بابادوبولوس يلغي الملكية، وتم إقرار هذا الإلغاء في استفتاء عام 1974.
• 1980 - المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها.
• 2009 -
o طائرة الخطوط الجوية الفرنسية الرحلة 447 تتحطم فوق المحيط الأطلسي وذلك بعد تعرضها لاضطرابات جوية شديدة خلال رحلتها من ريو دي جانيرو إلى باريس.
o شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز تعلن إفلاسها رسميًا وذلك بعد تقدمها بطلب لحمايتها من الدائنين بحسب الفصل 11 من القانون الأمريكي.
• 2016 - افتتاح نفق قاعدة غوتارد في جبال الألب السويسرية، ليصبح أطول وأعمق نفق سكة حديدية في العالم
مواليد
• 1637 - جاك ماركيت، مستكشف فرنسي.
• 1796 - سادي كارنو، عالم فيزياء فرنسي.
• 1917 - ويليام نولز، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2001.
• 1926 -
• مارلين مونرو، ممثلة أمريكية.
• أندي جريفيث، ممثل أمريكي.
• 1929 - جيمس بيلينغتون، أستاذ أكاديمي أمريكي.
• 1932 - نجيب سرور، شاعر مصري.
• 1971 - جلعاد تسوكرمن، عالم لسانيات ولغات.
وفيات
1868 - جيمس بيوكانان، رئيس الولايات المتحدة الخامس عشر.
1925 - سليمان البستاني، أديب لبناني.
1946 - يون أنتونيسكو، رئيس وزراء رومانيا.
1949 - خليل مطران، شاعر لبناني.
1968 - هيلين كيلر، أديبة أمريكية.
1979 - فرنر فورسمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.
1987 - رشيد كرامي، رئيس وزراء لبنان.
2008 -إيف سان لوران، مصمم أزياء فرنسي.
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سيدني - استراليا
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