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حدث في مثل هذا اليوم June 2, 2020

آخر تحديث: منذ 10 من الساعات و 42 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم June 2, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1771 - الإمبراطورية الروسية تكمل غزوها لشبه جزيرة القرم.

• 1800 - ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية لأول مرة.

• 1815 - نابليون بونابرت يعلن عن دستور الحرية في فرنسا.

• 1875 - ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل.

• 1896 - غولييلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع.

• 1910 - تشارلز رولز يقوم بأول رحلة عودة ناجحة تعبر بحر المانش.

• 1949 - اختيار اسم المملكة الأردنية الهاشمية اسمًا رسميًا للأردن، وإعلان الملك عبد الله بن الحسين ضم الضفة الغربية لنهر الأردن إلى السيطرة الأردنية.

• 1953 - تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسميًا ملكة على العرش البريطاني، وكانت تبلغ من العمر 25 عامًا.

• 1966 - مركبة الفضاء الأمريكية سيرفيور 1 تهبط على سطح القمر.

• 1971 - صدور العدد الأول من جريدة الرأي الأردنية.

• 1983 - طائرة طيران كندا ماكدونل دوغلاس دي سي 9 تحترق بعد هبوطها الإطراري في «مطار سينسيناتي شمال كنتاكي الدولي»، وأدى الحادث إلى مقتل 23 شخصًا من أصل 46 كانوا على متنها.

• 2009 - القوات الجوية البرازيلية تعلن العثور على مقعد وبعض الحطام في موقع قريب من المكان الذي يرجح سقوط طائرة الخطوط الجوية الفرنسية رحلة رقم 447 في مياه المحيط الأطلسي.

• 2014 -ملك إسبانيا خوان كارلوس الأول يتنازل عن الحكم لابنه فيليبي بعد 38 سنة من الحكم، والإعلان عن إتمام عملية تسليم العرش بعد موافقة البرلمان.

 

مواليد

• 1664 - السلطان مصطفى الثاني، سلطان عثماني.

• 1740 - ماركيز دي ساد، روائي فرنسي.

• 1835 - البابا بيوس العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

• 1840 - توماس هاردي، روائي إنجليزي.

• 1857 - كارل غيلوروب، شاعر دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1917.

• 1899 - لوتا رينيجر، مخرجة سينمائية، وَرسامة رُسوم متحركة ألمانية.

• 1920 - مارسيل رانيسكي، ناقد ألماني.

• 1921 - عبد الله الطيب، أديب سوداني.

 

وفيات

• 1403 - سراج الدين البلقيني، أحد أئمة الفقه والحديث ومجدد القرن الثامن الهجري.

• 1878 - أمين بن محمد الجندي، فقيه حنفي وقاضي وشاعر شامي.

• 1882 - جوزيبي غاريبالدي، عسكري وسياسي إيطالي.

• 1919 - محمد الضالع النجدي، شاعر وتاجر وفاعل خير عراقي.

• 1970 -علي الناصر، طبيب وشاعر وكاتب قصصي سوري.

• 1976 - عبد الرحمن عزام، أول أمين عام لجامعة الدول العربية.

• 1990 - ريكس هاريسون، ممثل إنجليزي.

• 1993 - الطاهر جعوط، شاعر وروائي وصحفي جزائري.

• 2005 - سمير قصير، صحفي لبناني.

• 2009 - يوسف إبراهيم الغانم، اقتصادي كويتي.

• 2017 - محمد الراوي، عالم مسلم مصري.

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