منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم June 3, 2020
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم June 3, 2020

آخر تحديث: منذ 12 من الساعات و 30 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 89
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم June 3, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 708 - صك أول نقود فضية في اليابان.

• 1098 - الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.

• 1539 - المكتشف الإسباني هرناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني.

• 1859 - ساعة بيغ بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا.

• 1906 - ملك بلجيكا ليوبولد الثاني يعلن مستعمرة الكونغو في غرب أفريقيا ملكية خاصه له.

• 1916 - المدينة المنورة تتحول إلى مسرح للأعمال الحربية بين العرب والأتراك.

• 1957 - المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية يوافق على إنشاء الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة.

• 1962 - تحطم طائرة بوينغ 707 تابعة للطيران الفرنسي بعيد إقلاعها من باريس وأدى الحادث إلى مقتل 130 راكبًا كانوا على متنها.

• 1991 - تدفقات الحمم من جبل أونزين في ناغاساكي تقتل 43 شخصًا.

• 2017 -تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2017 للمرة الثانية على التوالي و12 في تاريخه بفوزه على يوفنتوس 4–1 في النهائي.

 

مواليد

• 1808 - جيفيرسون ديفيس، الرئيس الوحيد للولايات الكونفدرالية الأمريكية.

• 1844 - ديتلف فون ليلينكرون، شاعر ألماني.

• 1864 - أوتو إريش هارتليبن، كاتب مسرحي وشاعر وقصاص ألماني.

• 1865 - الملك جورج الخامس، ملك المملكة المتحدة.

• 1873 - أوتو لوفي، طبيب وعالم أدوية نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936.

• 1888 - سرينا إبراهيم، فنانة مصرية.

• 1899 - جورج فون بيكيسي، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1961.

• 1924 - تورستن فيزل، عالم سويدي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1981.

• 1925 - توني كرتيس، ممثل أمريكي.

• 1929 - فرنر أربر، عالم أحياء وجينيات سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1978.

• 1931 - أنتون مورافيسيتش، لاعب كرة قدم سلوفاكي.

 

وفيات

• 1533 - حسن بن نوح البهروجي، عالم مسلم إسماعيلي هندي.

• 1657 - ويليام هارفي، طبيب إنجليزي.

• 1826 - نيكولاي ميخائيلوفتش كرامزين، روائي روسي.

• 1861 - ستيفن أ. دوغلاس، سياسي أمريكي.

• 1875 - جورج بيزيه، موسيقي فرنسي.

• 1899 - يوهان شتراوس الابن، موسيقي نمساوي.

• 1964 - فرانس إيميل سيلانبا، أديب فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1939.

• 1970 - هيلمار شاخت، اقتصادي ألماني.

• 1975 - إيساكو ساتو، رئيس وزراء اليابان حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.

• 1977 - أرشيبالد هل، عالم فيزيولوجيا إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922.

• 1990 - روبرت نويس، عالم فيزياء ومخترع أمريكي.

• 2016 - محمد علي كلاي، ملاكم أمريكي.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)