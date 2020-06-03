حدث في مثل هذا اليوم June 3, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 708 - صك أول نقود فضية في اليابان.

• 1098 - الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.

• 1539 - المكتشف الإسباني هرناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني.

• 1859 - ساعة بيغ بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا.

• 1906 - ملك بلجيكا ليوبولد الثاني يعلن مستعمرة الكونغو في غرب أفريقيا ملكية خاصه له.

• 1916 - المدينة المنورة تتحول إلى مسرح للأعمال الحربية بين العرب والأتراك.

• 1957 - المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية يوافق على إنشاء الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة.

• 1962 - تحطم طائرة بوينغ 707 تابعة للطيران الفرنسي بعيد إقلاعها من باريس وأدى الحادث إلى مقتل 130 راكبًا كانوا على متنها.

• 1991 - تدفقات الحمم من جبل أونزين في ناغاساكي تقتل 43 شخصًا.

• 2017 -تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2017 للمرة الثانية على التوالي و12 في تاريخه بفوزه على يوفنتوس 4–1 في النهائي.

مواليد

• 1808 - جيفيرسون ديفيس، الرئيس الوحيد للولايات الكونفدرالية الأمريكية.

• 1844 - ديتلف فون ليلينكرون، شاعر ألماني.

• 1864 - أوتو إريش هارتليبن، كاتب مسرحي وشاعر وقصاص ألماني.

• 1865 - الملك جورج الخامس، ملك المملكة المتحدة.

• 1873 - أوتو لوفي، طبيب وعالم أدوية نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936.

• 1888 - سرينا إبراهيم، فنانة مصرية.

• 1899 - جورج فون بيكيسي، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1961.

• 1924 - تورستن فيزل، عالم سويدي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1981.

• 1925 - توني كرتيس، ممثل أمريكي.

• 1929 - فرنر أربر، عالم أحياء وجينيات سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1978.

• 1931 - أنتون مورافيسيتش، لاعب كرة قدم سلوفاكي.

وفيات

• 1533 - حسن بن نوح البهروجي، عالم مسلم إسماعيلي هندي.

• 1657 - ويليام هارفي، طبيب إنجليزي.

• 1826 - نيكولاي ميخائيلوفتش كرامزين، روائي روسي.

• 1861 - ستيفن أ. دوغلاس، سياسي أمريكي.

• 1875 - جورج بيزيه، موسيقي فرنسي.

• 1899 - يوهان شتراوس الابن، موسيقي نمساوي.

• 1964 - فرانس إيميل سيلانبا، أديب فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1939.

• 1970 - هيلمار شاخت، اقتصادي ألماني.

• 1975 - إيساكو ساتو، رئيس وزراء اليابان حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.

• 1977 - أرشيبالد هل، عالم فيزيولوجيا إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922.

• 1990 - روبرت نويس، عالم فيزياء ومخترع أمريكي.

• 2016 - محمد علي كلاي، ملاكم أمريكي.