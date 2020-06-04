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حدث في مثل هذا اليوم June 4, 2020

آخر تحديث: منذ 11 من الساعات و 26 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم June 4, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 629 - بدء المعركة الأولى للإسلام في عهد الرسول محمد مع العالم المسيحي ممثلًا في الإمبراطورية البيزنطية.

• 1615 - حصار أوساكا: قوات بقيادة توكوغاوا إيه-ياسو تسيطر على قلعة أوساكا في اليابان.

• 1789 - الدستور الأمريكي يدخل حيز التنفيذ، وهو يعد أقدم دستور في العالم ما زال معمولًا به.

• 1878 - الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص.

• 1904 - مُبايعة الإمام يحيى، الإمام الخامس والستين لإمامة اليمن، وقدوم عبد الله باشا إلى اليمن والياً عليه من الدولة العثمانية.

• 2015 - انفجار في محطة غاز بالعاصمة الغانية يؤدي إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

 

مواليد

• 1694 - فرنسوا كيناي، اقتصادي فرنسي.

• 1738 - الملك جورج الثالث، ملك المملكة المتحدة.

• 1866 - مينا سيلانبا، سياسية فنلندية.

• 1867 - كارل غوستاف إميل مانرهايم، رئيس فنلندا.

• 1877 - هاينريش فيلاند، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1927.

• 1879 - أسد رستم، مؤرخ لبناني.

• 1894 - محمود تيمور، أديب مصري.

• 1916 - روبرت فورشغوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.

• 1926 - ألفريدو دي ستيفانو، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إسباني.

• 1946 - محمود عبد العزيز، ممثل مصري.

• • 1973 - دايسكي هيراكاوا، ممثل أداء صوتي ياباني.

• 1975 -أنجلينا جولي، ممثلة أمريكية.

 

وفيات

• 1039 - كونراد الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

• 1798 - جاكومو كازانوفا، كاتب إيطالي.

• 1813 - جيمس لورانس، شخصية عسكرية أمريكية.

• 1830 - أنطونيو خوزيه دي سوكريه، رئيس بوليفيا.

• 1876 - عبد العزيز الأول، خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية.

• 1904 - المنصور محمد بن يحيى حميد الدين؛ إمام اليمن .

• 1911 - فيكتور أوليغ، جيولوجي وإحاثي نمساوي.

• 1941 - فيلهلم الثاني، قيصر ألمانيا.

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