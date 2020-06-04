حدث في مثل هذا اليوم June 4, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 629 - بدء المعركة الأولى للإسلام في عهد الرسول محمد مع العالم المسيحي ممثلًا في الإمبراطورية البيزنطية.
• 1615 - حصار أوساكا: قوات بقيادة توكوغاوا إيه-ياسو تسيطر على قلعة أوساكا في اليابان.
• 1789 - الدستور الأمريكي يدخل حيز التنفيذ، وهو يعد أقدم دستور في العالم ما زال معمولًا به.
• 1878 - الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص.
• 1904 - مُبايعة الإمام يحيى، الإمام الخامس والستين لإمامة اليمن، وقدوم عبد الله باشا إلى اليمن والياً عليه من الدولة العثمانية.
• 2015 - انفجار في محطة غاز بالعاصمة الغانية يؤدي إلى مقتل أكثر من 200 شخص.
مواليد
• 1694 - فرنسوا كيناي، اقتصادي فرنسي.
• 1738 - الملك جورج الثالث، ملك المملكة المتحدة.
• 1866 - مينا سيلانبا، سياسية فنلندية.
• 1867 - كارل غوستاف إميل مانرهايم، رئيس فنلندا.
• 1877 - هاينريش فيلاند، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1927.
• 1879 - أسد رستم، مؤرخ لبناني.
• 1894 - محمود تيمور، أديب مصري.
• 1916 - روبرت فورشغوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.
• 1926 - ألفريدو دي ستيفانو، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إسباني.
• 1946 - محمود عبد العزيز، ممثل مصري.
• • 1973 - دايسكي هيراكاوا، ممثل أداء صوتي ياباني.
• 1975 -أنجلينا جولي، ممثلة أمريكية.
وفيات
• 1039 - كونراد الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
• 1798 - جاكومو كازانوفا، كاتب إيطالي.
• 1813 - جيمس لورانس، شخصية عسكرية أمريكية.
• 1830 - أنطونيو خوزيه دي سوكريه، رئيس بوليفيا.
• 1876 - عبد العزيز الأول، خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية.
• 1904 - المنصور محمد بن يحيى حميد الدين؛ إمام اليمن .
• 1911 - فيكتور أوليغ، جيولوجي وإحاثي نمساوي.
• 1941 - فيلهلم الثاني، قيصر ألمانيا.
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سيدني - استراليا
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