حدث في مثل هذا اليوم June 7, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 1099 - طلائع الصليبيين تصل إلى مدينة القدس تمهيدًا لاحتلالها بعد أن استطاعت السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام.
• 1914 - أول سفينة تعبر قناة بنما.
• 1929 - مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة.
• 1989 - طائرة تابعة «لخطوط سورينام الجوية» تتحطم بالقرب من «مطار جوهان أدولف بينجال الدولي» بالقرب من العاصمة باراماريبو تؤدي إلى مقتل 168 شخص.
• 2014 -يوجين غوستمان أول برنامج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورنغ وذلك بإقناعة 33% من الحكام بأنه طفل أوكراني عمره 13 سنة.
• 2015 -إنتهاء الدورة 114 من رولان غاروس بفوز سيرينا ويليامز في فئة السيدات وستانيسلاس فافرينكا في فئة الرجال.
• 2017 -
o مَصرع 122 شخصاً بعد سقوط طائرة عسكرية ميانمارية في بحر أندامان.
o اكتشاف بقايا بشرية في جبل إيغود في المغرب، تصحح عمر الإنسان العاقل على سطح الأرض من 195 ألف سنة إلى 300 ألف سنة.
• 2018 - وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ من عينات جمعتها مركبة كوريوستي الجوالة من فوهة غيل.
مواليد
• 1770 - روبرت جنكنسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
• 1837 - ألويس هتلر، والد أدولف هتلر.
• 1848 - بول غوغان، رسام فرنسي.
• 1862 - فيليب أنتون لينارد، عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905.
• 1877 - تشارلس غلوفر باركلا، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.
• 1896 -
• روبرت موليكن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1966.
• إيمري ناج، رئيس وزراء هنغاريا.
• 1909 - فيرجينيا أبغار، طبيبة أمريكية.
• 1917 - دين مارتن، ممثل أمريكي.
• 1923 - محمود مرسي، ممثل مصري.
• 1952 -ليام نيسون، ممثل من أيرلندا الشمالية.
• أورخان باموق، روائي تركي حائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 2006.
• 1953 - نسيب البيطار، إعلامي إماراتي من أصول أردنية.
• 1962 - راغب علامة، مغني لبناني.
وفيات
1012 - ابن فطيس، عالم مسلم وقاضي أندلسي.
1329 - الملك روبرت الأول، ملك اسكتلندا.
1978 - رونالد نوريش، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.
1995 - الشيخ إمام، مغني وملحن مصري.
2010 - وهبي البوري، سياسي وأديب ومؤرخ ليبي.
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سيدني - استراليا
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