حدث في مثل هذا اليوم June 7, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1099 - طلائع الصليبيين تصل إلى مدينة القدس تمهيدًا لاحتلالها بعد أن استطاعت السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام.

• 1914 - أول سفينة تعبر قناة بنما.

• 1929 - مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة.

• 1989 - طائرة تابعة «لخطوط سورينام الجوية» تتحطم بالقرب من «مطار جوهان أدولف بينجال الدولي» بالقرب من العاصمة باراماريبو تؤدي إلى مقتل 168 شخص.

• 2014 -يوجين غوستمان أول برنامج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورنغ وذلك بإقناعة 33% من الحكام بأنه طفل أوكراني عمره 13 سنة.

• 2015 -إنتهاء الدورة 114 من رولان غاروس بفوز سيرينا ويليامز في فئة السيدات وستانيسلاس فافرينكا في فئة الرجال.

• 2017 -

o مَصرع 122 شخصاً بعد سقوط طائرة عسكرية ميانمارية في بحر أندامان.

o اكتشاف بقايا بشرية في جبل إيغود في المغرب، تصحح عمر الإنسان العاقل على سطح الأرض من 195 ألف سنة إلى 300 ألف سنة.

• 2018 - وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ من عينات جمعتها مركبة كوريوستي الجوالة من فوهة غيل.

مواليد

• 1770 - روبرت جنكنسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

• 1837 - ألويس هتلر، والد أدولف هتلر.

• 1848 - بول غوغان، رسام فرنسي.

• 1862 - فيليب أنتون لينارد، عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905.

• 1877 - تشارلس غلوفر باركلا، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.

• 1896 -

• روبرت موليكن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1966.

• إيمري ناج، رئيس وزراء هنغاريا.

• 1909 - فيرجينيا أبغار، طبيبة أمريكية.

• 1917 - دين مارتن، ممثل أمريكي.

• 1923 - محمود مرسي، ممثل مصري.

• 1952 -ليام نيسون، ممثل من أيرلندا الشمالية.

• أورخان باموق، روائي تركي حائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 2006.

• 1953 - نسيب البيطار، إعلامي إماراتي من أصول أردنية.

• 1962 - راغب علامة، مغني لبناني.

وفيات

1012 - ابن فطيس، عالم مسلم وقاضي أندلسي.

1329 - الملك روبرت الأول، ملك اسكتلندا.

1978 - رونالد نوريش، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.

1995 - الشيخ إمام، مغني وملحن مصري.

2010 - وهبي البوري، سياسي وأديب ومؤرخ ليبي.